Jorge Javier Vázquez choca con José Manuel Soto en ‘Supervivientes’ y mete una pulla política: «¡Es rojo!»

Jorge Javier Vázquez hizo gala este jueves de su capacidad para interactuar en directo con los concursantes de Supervivientes desde el plató de Telecinco, aunque esta vez la noche también dejó momentos tensos, uno de ellos con José Manuel Soto. El presentador chocó con el concursante, al que abroncó, y también aprovechó la división en equipos en la isla para lanzarle una pulla política. La simpatía de Jorge Javier Vázquez por Pedro Sánchez es de sobra conocida, tanto como las críticas de José Manuel Soto a la izquierda.

Supervivientes decidió cambiar los equipos de las islas este jueves, por lo que algunos concursantes que aún no habían coincidido en la convivencia lo harán a partir de ahora. Para ello, cada concursante tuvo que elegir un tridente y, en función de un color u otro, se le enviaba a playa Victoria o playa Derrota.

Cuando fue el turno de José Manuel Soto, al cantante le tocó el tridente rojo, y la reacción de Jorge Javier Vázquez fue inmediata. El presentador convirtió el momento en una escena delirante que duró minutos.

«¡El rojo! ¡Hecho histórico! ¡Lo que no ha unido España lo ha conseguido Supervivientes!», exclamó el presentador. El equipo del programa siguió el juego de Jorge Javier, y añadió música mientras en el plató se desataba una auténtica verbena. Un auténtico show, surrealista, con el presentador remando al servicio de la televisión en directo.

El buen humor entre ambos se resquebrajó cuando José Manuel Soto pidió la palabra en la Palapa para acusar a Claudia de ejercer «violencia» en el reality, al hilo de los conflictos de la ex participante de La Isla de las Tentaciones con Alba, mujer de Dulceida. Según el cantante, «la violencia también puede ser verbal o gestual».

Al escuchar sus declaraciones, el presentador lo frenó en seco para defender el trabajo del equipo del programa que vela por mantener los límites. Jorge Javier Vázquez abroncó al artista por su «peligroso» comentario, y subrayó que sus compañeros vigilan constantemente los comportamientos de los concursantes para que no se traspase ninguna línea roja. Nadie más apreció esa violencia a la que se refirió el cantante en la actitud de Claudia, y José Manuel Soto se disculpó más tarde por haberse «expresado mal».