La escandalosa prueba de cultura general de ‘Supervivientes’ con pleno de José Manuel Soto: ¿aprobarías?

Supervivientes celebró este martes, en Tierra de nadie, la prueba más esperada del reality, el test de cultura general que examina el nivel de conocimiento de los concursantes, en la que sólo se lució José Manuel Soto. El resto de participantes del concurso de Telecinco dio un espectáculo con el que, en algunos momentos, incluso se cubrieron la cara por vergüenza que sintieron.

Las preguntas de la prueba de cultura general no podían ser más simples. Supervivientes exigió el mínimo a los concursantes con cuestiones básicas, al alcance de cualquier ciudadano mínimamente informado y con formación de EGB. Sin embargo, las facilidades que el reality dio a los concursantes no sirvieron para evitar el show desternillante: por cada respuesta fallida, tenían que comer un jalapeño. Alguno acabó llorando…

Ni el propio Ion Aramendi pudo evitar las risas al ver las pizarras en las que los concursantes escribían sus respuestas. El momento más mágico de la prueba, a juzgar por la reacción del público presente en plató, fue la autoría que los concursantes atribuyen a Cien años de soledad: Federico García Lorca (Almodóvar, con b, según Maica).

«Me he liado y no me ha dado tiempo», «me sabe fatal porque yo esto lo he estudiado», «me he quedado en blanco» y «ahora estoy dudando» fueron algunas de las excusas más pronunciadas. Excusas de quienes aseguraban que las hijas de los actuales Reyes de España son «Juan Carlos, Eleonor [aunque a Alba le dieron por buena esta respuesta] o Isabel»; que la Constitución Española -«actual», como recalcó la presentadora- se aprobó en «1749» o en «1986»; que Roma fue fundada por «Zeus y Hades» (sin h) o por «los griegos» o que Australia está en el continente de «Indonesia». Tampoco atinaron mucho más con la capital de Galicia, que según alguno, «no tiene».

Cultura general en ‘Supervivientes’

Éstas son las preguntas:

¿Cómo se llaman las hijas de los actuales Reyes de España?

¿Quién escribió Cien años de soledad?

¿En qué año se aprobó la Constitución Española? La actual

¿Qué famoso cantante actuó en la última Super Bowl?

¿Cuál es la capital de Galicia?

Según la leyenda, ¿quiénes fundaron Roma?