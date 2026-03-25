‘Supervivientes 2026’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 24 de marzo?

La pasada noche del 24 de marzo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2026. A través de la emisión de Tierra de Nadie, presentada por Ion Aramendi, la audiencia tuvo la oportunidad de ver todo lo acontecido en la isla durante los últimos días. De esta manera, se ha podido comprobar que el hambre, las penurias y las condiciones extremas de la supervivencia ya les están pasando factura. De hecho, hace unos días, se produjo otro abandono en la edición. Pero, respecto a la gala de anoche, entre pruebas y discusiones, el público también tuvo la oportunidad de conocer el nombre del nuevo salvado.

Gabriela Guillén, Almudena Porras, Claudia Chacón y Toni Elías son los supervivientes que se disputan su permanencia en el programa. Pero, ayer, en Supervivientes: Tierra de Nadie, uno de ellos se libró de la expulsión de este jueves. Una elección por parte de la audiencia que no dejó indiferente a nadie y que llegó, además, con la realización de una nueva ceremonia de salvación. Eso sí, antes, cada nominado realizó un alegato de por qué debería quedarse. Aunque, en el caso de la ex pareja de Bertín Osborne, ella dejó caer que no le importaría volver a España.

«Creo que me he superado muchísimo, a las pruebas me remito, pero estaría feliz si me voy porque tengo muchas ganas de ver a mi hijo y creo que ya el concurso lo he hecho con toda la energía que he podido, pero tengo muchas ganas de ver a mi hijo», dijo. Y es que, claramente, en esta edición de Supervivientes 2026 sus concursantes no están destacando por ser los más animados de todos. Pues, cada vez son más los que quieren abandonar.

¿Quién fue el concursante salvado ayer, 24 de marzo, en ‘Supervivientes 2026’?

Tal y como se pudo apreciar, la organización preparó una nueva estructura sobre el mar. De esta manera, sentados en un tobogán, los participantes que continuaban nominados caerían al agua. Pues, si María Lamela cortaba la cuerda, significaba que seguían nominados. Así pues, el primero en caer al agua fue Toni Elías. Por lo tanto, el concursante disputará su permanencia en la gala del jueves.

Tras él, la siguiente en caer fue Claudia Chacón. Todo ello para dejar a Gabriela Guillén y a Almudena Porras como posibles vencedoras. Pero, al final, la cuerda que fue cortada fue la de la ex pareja de Bertín Osborne. Almudena Porras, como salvada, no pudo evitar emocionarse. «Gracias, gracias. No me lo creo», dijo.

Por lo tanto, Toni Elías, Claudia y Gabriela Guillén son los concursantes que continúan nominados. Este próximo jueves, 26 de marzo, uno de ellos se convertirá en el tercer expulsado de la edición. Una batalla que promete no dejar indiferente a nadie y donde se podrá conocer, también, el nombre del participante que acompañaría a Borja y Darío en la playa.