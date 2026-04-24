EWTN, la mayor cadena de televisión católica del mundo, llega a España con programación ininterrumpida y sin publicidad

La Eternal World Television Network (EWTN), considerada la red de medios católicos más grande del mundo, presentó oficialmente este lunes su llegada a España con una programación ininterrumpida las 24 horas del día. La fecha elegida para el inicio de las emisiones no es casual: el 20 de abril coincide con el aniversario del nacimiento de la Madre Angélica, la religiosa carismática que fundó el canal desde un modesto garaje en Alabama y cuyo legado llega ahora a millones de hogares españoles.

El acto de presentación, celebrado en Madrid, reunió a cerca de 200 invitados procedentes del mundo mediático, empresarial y religioso. José Carlos González-Hurtado, presidente de EWTN España, dio la bienvenida a los asistentes, entre los que se encontraban los creadores de contenido ReneZZ, Luis Usera y Adria Solà; Juan Carlos Cervera, presidente de la Fundación Educatio Servanda; José Manuel Díez Quintanilla, presidente de Radio María España; el empresario Antonio Camuñas y los periodistas Gonzalo Bans, Alex Rosal y Álvaro de Juana.

Uno de los aspectos más singulares de EWTN es su modelo de sostenibilidad económica. El canal tiene un coste cero para la Iglesia Católica: no emite publicidad comercial, no cobra cuotas de suscripción a sus espectadores ni recibe subvenciones públicas de ningún tipo. Su existencia se sustenta exclusivamente en los donativos voluntarios de su audiencia, lo que le permite mantener una independencia total en sus contenidos.

Con esta estructura, EWTN busca triplicar su audiencia en España apoyándose en el éxito previo cosechado en YouTube, plataforma en la que ya acumula 45 millones de visualizaciones. El canal mantiene su ambición de expandirse a través de la Televisión Digital Terrestre.

Una parrilla de espiritualidad y cine

La programación de EWTN combina espiritualidad, formación y entretenimiento. La oferta incluye la cobertura en directo de eventos desde el Vaticano, así como una selección de producciones audiovisuales propias e internacionales. Entre los títulos destacados figuran Onyx, protagonizada por Jim Caviezel, que narra la búsqueda del Santo Grial; y la producción épica Justo, la búsqueda del samurái santo.

La parrilla incluye igualmente todas las temporadas de Seeking Beauty (En búsqueda de la belleza), con David Henrie; la comedia romántica James the Less; y el musical Bernadette. El canal recupera además espacios clásicos como Madre Angélica, Santos y Villanos o Doctores de la Iglesia, y suma el testimonio Por qué me hice católica: La historia de Nikki Kingsley.

Con este despliegue, EWTN se incorpora al panorama audiovisual español como una alternativa de contenidos culturales y espirituales en abierto, sin precedentes en el mercado de la televisión convencional en España.