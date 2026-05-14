Ni francesa ni en color rojo: la manicura que se lleva esta primavera 2026 se la vamos a copiar a Hailey Bieber

Las tendencias de belleza suelen moverse a gran velocidad, pero algunas consiguen mantenerse durante varias temporadas porque conectan con algo más emocional que estético. Eso es precisamente lo que está ocurriendo con la manicura que se lleva esta primavera 2026. Y Hailey Bieber la mostró en los últimos conciertos a los que ha asistido: son las manicuras florales. Las uñas decoradas con pequeñas flores, pétalos minimalistas o diseños inspirados en jardines naturales se han convertido en una de las grandes obsesiones de salones y redes sociales.

La razón no tiene que ver únicamente con la primavera o el verano. Estas manicuras transmiten delicadeza, frescura y cierta sensación de optimismo visual que encaja perfectamente con el momento actual de la moda y la belleza, donde cada vez se buscan estilos más personales y menos rígidos. Aunque las flores llevan décadas apareciendo en maquillaje, estampados y accesorios, ahora han encontrado un nuevo espacio de protagonismo en las uñas. Desde diseños discretos sobre bases nude hasta propuestas llenas de color y relieve, las posibilidades son prácticamente infinitas.

La manicura que se lleva esta primavera 2026

Flores en la manicura: el regreso de la estética romántica

Uno de los motivos del éxito de estas manicuras es el regreso de las estéticas suaves y románticas, como se muestra en un video que subieron en el perfil de Instagram passionebeautyes.

Después de años dominados por diseños muy geométricos, tonos oscuros o acabados futuristas, muchas personas buscan ahora estilos más naturales y luminosos.

Las flores transmiten precisamente esa sensación de ligereza. Funcionan bien tanto en diseños minimalistas como en propuestas más elaboradas y permiten adaptar la manicura a distintos estilos personales sin perder elegancia.

Además, encajan perfectamente con otras tendencias actuales como el maquillaje natural, los tejidos fluidos o los colores pastel. Todo forma parte de una estética más natural que prioriza la frescura frente a la perfección excesiva.

Diseños para todos los estilos: la manicura que se lleva esta primavera 2026

La gran ventaja de las manicuras florales es su versatilidad. No existe un único modelo dominante. Algunas personas optan por pequeñas margaritas blancas sobre bases transparentes, mientras otras prefieren flores tropicales, acabados en relieve o combinaciones llenas de color.

También han ganado popularidad las versiones inspiradas en flores secas reales encapsuladas dentro del esmalte, una técnica que aporta textura y un efecto artesanal muy llamativo.

Otras tendencias incluyen diseños japoneses delicados, uñas con efecto acuarela o detalles botánicos dibujados a mano.

Lo interesante es que estas manicuras funcionan tanto en uñas cortas como largas. Incluso quienes normalmente llevan estilos discretos suelen encontrar versiones florales más minimalistas que se adaptan fácilmente a su día a día.

El efecto de las redes sociales

Como ocurre con muchas tendencias de belleza actuales, Instagram, TikTok y Pinterest han tenido un papel decisivo en la expansión de esta moda. Los vídeos de manicuras florales acumulan millones de visualizaciones y se han convertido en una fuente constante de inspiración.

Parte de su éxito de la manicura que se lleva esta primavera 2026 reside en que son visualmente muy atractivas. Las flores generan diseños fotogénicos que funcionan especialmente bien en contenido breve y cercano. Además, muchas creadoras muestran versiones fáciles de recrear en casa, lo que amplía todavía más su alcance.

Los salones de belleza también han notado este auge. Cada vez más clientes llegan con referencias guardadas en el móvil y buscan diseños personalizados que mezclen colores, flores y acabados diferentes. Lo que se busca con esto es poder adaptar las tendencias al estilo propio.

Más allá de la estética

Aunque pueda parecer un detalle superficial, la manicura se ha convertido para muchas personas en un pequeño ritual de autocuidado. Elegir colores, dedicar tiempo al diseño o simplemente observar unas uñas bonitas puede tener un efecto positivo en el estado de ánimo diario.

En el caso de las flores, además, existe un componente emocional añadido. Tradicionalmente se asocian con calma, naturaleza y bienestar visual. Incorporarlas a algo tan cotidiano como una manicura crea una sensación agradable y cercana.

Por eso muchas personas no buscan únicamente un diseño llamativo, sino una estética que les haga sentir más cómodas o reflejadas. Las uñas han dejado de verse como un simple complemento para convertirse en otra forma de expresión personal.

Una tendencia que seguirá creciendo

Todo apunta a que las manicuras florales continuarán presentes durante bastante tiempo. Su capacidad para reinventarse constantemente evita que resulten repetitivas y permite adaptarlas a cada temporada del año.

En primavera dominan las flores pequeñas y los tonos suaves; en verano aparecen versiones tropicales y llenas de color; mientras que en otoño e invierno triunfan diseños más oscuros inspirados en flores secas o jardines nocturnos.

Lejos de ser una moda limitada a una estación concreta, las uñas florales han conseguido consolidarse como una tendencia flexible, elegante y muy ligada a la necesidad actual de encontrar belleza en pequeños detalles cotidianos.