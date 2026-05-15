Un financiador de la cátedra de Begoña admite al juez reuniones con ella y la asesora en cafeterías como reveló OKDIARIO

José María Torres, presidente de la patronal Conpymes -amadrinada por Begoña Gómez- y financiador de la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez en la Complutense, ha comparecido este jueves ante el juez del caso Begoña, Juan Carlos Peinado. Torres ha admitido el patrocinio de su empresa, Numintec, a la cátedra y también que fue la única a la que prestó respaldo económico. Igualmente, ha reconocido que se reunía con Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, «en cafeterías», como ya reveló OKDIARIO.

En concreto, este periódico publicó varias fotos en las que se veía a Torres, junto a Begoña Gómez y Álvarez -directora de Programas de la Presidencia del Gobierno, al servicio de la mujer de Sánchez- en un encuentro en la calle Serrano de Madrid. Todos ellos compartieron charla en una cafetería y se les vio en actitud cómplice y relajada. A la reunión asistió además Blanca de Juan, coordinadora de la cátedra de Transformación Social Competitiva.

Este periódico también reveló una foto de Torres con la asesora, en mayo de 2019, tras una conferencia en el Instituto de Directivos de Empresa (IDE-CESEM), una escuela de negocios en la que Cristina Álvarez trabajó durante 10 años, antes de ser nombrada directora de Programas de La Moncloa. En la foto se veía a Álvarez y a su hermana Esther —quien sería después coordinadora del máster que dirigía Gómez en la Complutense— charlando animadamente con Torres. El empresario ha revelado que en el encuentro estaba también Begoña Gómez. Tiempo después, Torres se convertiría en uno de los financiadores de la cátedra de Transformación Social Competitiva.

Financiación a la cátedra

El apoyo de Torres a la cátedra se cerró en marzo de 2021, apenas dos meses antes de que Gómez amadrinase el nacimiento de su nueva patronal, Conpymes.

El respaldo de Torres a la cátedra de Begoña Gómez se canalizó a través de Numintec, empresa tecnológica fundada por el empresario. Según el acuerdo, se comprometía a «contribuir al patrocinio» de la cátedra «con una aportación económica de 6.000 euros, a revisar anualmente», dirigidos la concesión de becas.

Tras la firma del convenio, Begoña Gómez se volcó con Conpymes. En su presentación, la esposa de Pedro Sánchez llegó incluso a reclamar para las pequeñas y medianas empresas la llegada de los fondos UE que reparte el Gobierno de su marido. «Aquí las pymes tienen mucho que decir y tienen que recibir parte de los fondos Next Generation», aseveró Gómez. Al acto acudió también la vicepresidenta Yolanda Díaz, dejando claro así el perfil ideológico de la nueva patronal.

En mayo del año pasado, Pedro Sánchez recibió a José María Torres en La Moncloa. El Gobierno ha permitido además que su patronal tenga representación en el Consejo Estatal de la PYME y del Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, en competencia con la CEOE y Cepyme.

Begoña Gómez acudió a la cita acompañada de Cristina Álvarez, la asistente pagada por La Moncloa y que ha realizado gestiones para los negocios privados de la mujer del presidente del Gobierno. Tanto Álvarez como Gómez están ahora imputadas por malversación en relación a la contratación de la directora de Presidencia.

OKDIARIO ha ido revelando cómo esta asesora estaba al servicio de Begoña Gómez en sus negocios, llegando incluso a firmar sus mails en calidad de «colaboradora» de la cátedra. Cristina Álvarez ha acompañado a Gómez a distintos actos relacionados con sus actividades privadas, desde el mismo momento de su nombramiento en La Moncloa, asistiéndola en estos eventos y llegando a fotografiarse en ellos como una asistente más o ejerciendo incluso funciones de azafata. Álvarez admitió al juez que fue Begoña Gómez quien la contactó para ofrecerle el puesto nada más llegar Sánchez a La Moncloa, en 2018, pues ambas mantenían una estrecha relación por su trabajo en la consultora Inmark. No pasó por ningún proceso selectivo.

Torres, que ha comparecido como testigo, ha reconocido la asistencia de Begoña Gómez a distintos actos relacionados con él. Y ha afirmado que las funciones de la asesora, Cristina Álvarez, se limitaban a temas de seguridad y relaciones con periodistas. La declaración se produjo a petición de las acusaciones populares, que encabeza Hazte Oír.