Una amiga de la ‘Paris Hilton’ de UGT ante la juez: «Me dio dinero y no me extrañó, yo estaba en un mal momento económico»

Una de las amigas de la mujer procesada como cabecilla de un fraude millonario en UGT Madrid ha declarado ante la juez que aceptó cheques de su amiga porque pasó «por un momento económico malo» y porque ella «era muy generosa».

La testigo aseguró que nunca sospechó del origen del dinero: «Me dijo que era un dinero que le debían, sus dietas». La propia investigada principal, conocida en el entorno sindical por su ostentoso tren de vida —viajes a Laponia, Seychelles y Disneyland pagados a su círculo más cercano—, compareció ante la misma magistrada y se limitó a ejercer su derecho a no declarar.

Los hechos se han investigado en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid desde 2022, una causa que investiga una presunta defraudación de más de seis millones de euros perpetrada entre 2018 y 2021 en el sindicato UGT Madrid.

Según consta en las actas de las vistas que ahora desvela OKDIARIO, la magistrada instructora resumió así la acusación contra la investigada principal: su «actuación fraudulenta o delictiva consiste fundamentalmente en manipular» cuentas y partidas del sindicato para destinar fondos «en beneficio propio, personas de su entorno, de amistad o familiar». La cuantía, advirtió la juez, «asciende probablemente a más de 6.000.000 de euros».

La investigada principal, que acudió acompañada de su abogado, no pronunció una sola palabra de fondo. Cuando la magistrada le preguntó si quería declarar, su respuesta fue lacónica: «No».

Su pareja, también investigado y presente en la misma sesión como «beneficiario de algunas cantidades», siguió idéntica estrategia: «Me acojo a mi derecho a no declarar».

La amiga que sí compareció explicó que conocía a la investigada principal desde hacía tiempo, como «10 años», y que fue tomando un café cuando le contó sus problemas económicos.

«Bueno, pues intentando ayudarme de esta forma», relató, describiendo cómo su amiga le ofreció cheques sin que ella pusiera reparos. «Yo he cobrado esos cheques, en ningún momento sabía que eran fraudulentos», declaró.

La mujer añadió que la investigada le había tranquilizado sobre el origen del dinero: «Me dijo que era un dinero que le debían» y que correspondía a «sus dietas y demás».

Tampoco había obligación de devolverlo: «En principio me iba a ayudar, o sea, me lo fue… tampoco hablemos de devolverlo».

Esta mujer declaró que también era afiliada a UGT y que se dedica a dar cursos de maquillaje en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).

Por su parte, Mayka Tomás es hija de Carmen López, ex diputada del PSOE que se caracterizó por ver corrupción en el entorno familiar de la presidenta de la Comunidad de Madrid mientras en su casa circulaban los millones de euros defraudados del Ministerio de Trabajo.

Mayka Tomás y su marido ante la juez se negaron a declarar.

Auditoría en UGT Madrid

El origen de la investigación se remonta a una irregularidad detectada internamente en UGT Madrid. Según declaró en abril de 2023 el asesor jurídico del sindicato, un compañero suyo —fallecido el 15 de abril de 2020— le había advertido antes de morir de que «había algo extraño»: llegaban reclamaciones de antiguos trabajadores por pagos del Fogasa que nunca habían recibido, pero no existía documentación que justificara los expedientes.

«Venían los trabajadores reclamando y no se podía cotejar una documentación, un expediente que justificara el pago», explicó el letrado ante la juez.

UGT Madrid, tras varios meses sabiendo de las irregularidades, encargó entonces una auditoría externa. El perito, auditor y economista censor jurado de cuentas, compareció en el juzgado y ratificó el contenido de tres informes elaborados a petición del sindicato.

En ellos se identifican «determinadas partidas en determinados conceptos» que, a juicio de los auditores, «no se justifican con gastos de la organización». El experto, sin embargo, aclaró que no existe una suma global del perjuicio total: «En cada informe sacamos cifras distintas en función de cada uno de los gastos».

También se citó a otra investigada, una amiga de Mayka. Cuando llegó el turno de declarar con detalle, optó por el silencio. En lugar de optar por la transparencia, se calló ante la juez y ahora la Fiscalía y el sindicato Solidaridad le piden casi 8 años de cárcel.

La causa acumula ya más de 3.700 folios, según reconoció la propia defensa en julio de 2022, cuando solicitó la suspensión de una de las vistas alegando que no había podido acceder a la totalidad de las actuaciones. El procurador había tenido que fotografiar los documentos con el móvil «parcialmente», sin acceso a fotocopiadora. La juez se enfadó sobremanera por esa argucia que no dejó por escrito la primera vez que se retrasó la comparecencia.

El caso presenta una paradoja difícil de soslayar: mientras los expedientes de trabajadores sin cobrar llevaban años durmiendo en un limbo burocrático —algunos desde la reestructuración de la asesoría jurídica de UGT Madrid en 2013 y 2014—, el dinero del sindicato habría financiado, según la investigación, un estilo de vida de lujo que sus beneficiarias consideraban simplemente el signo de una amistad «generosa».

Mayka Tomás López ha sido localizada por un equipo de El Programa de Ana Rosa en Telecinco y se ha negado a comentar ningún extremo del serial de exclusivas publicadas día a día por OKDIARIO. Espera juicio paseando a su perro a la salida de su portal en un bloque de viviendas de protección oficial.