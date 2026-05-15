«Matar» a González Amador para «matar» a Ayuso

El vídeo de la declaración de Alberto González Amador en los juzgados de Plaza de Castilla, en abril de 2025, es un documento impagable que refleja el grado de ignominia de un Gobierno que recurrió a prácticas mafiosas contra un contribuyente por la única razón de ser el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Porque hay que separar los planos: una cosa es que se le abriera inspección por un presunto fraude fiscal y otra, bien distinta, que la Agencia Tributaria aprovechara su condición de pareja de Ayuso para fabricar a conciencia un escándalo que permitiera al sanchismo arremeter contra la jefa del Gobierno madrileño.

González Amador relató a la jueza que le avisaron de lo que estaba por venir: «Me dijeron que sabían quién era y que Hacienda me iba a matar». En síntesis, lo ocurrido es fácil de entender: el Gobierno convierte a un contribuyente, hasta ese momento anónimo, en objeto de caza mayor, porque, más allá de las presuntas irregularidades fiscales detectadas, lo sustantivo es que era la pareja de Isabel Díaz Ayuso, objetivo a batir por el sanchismo.

Dicho de otro modo, otro contribuyente en idéntica situación de presunta irregularidad fiscal se habría enfrentado a la correspondiente inspección sin perder el anonimato y sin ser señalado públicamente por Hacienda. En suma, que los problemas de González Amador con el fisco fueron utilizados por el Gobierno de Pedro Sánchez para arremeter vilmente contra la presidenta madrileña, llegando incluso —es un hecho probado que ha merecido la condena del Supremo— a filtrarse documentos secretos por parte de la mismísima Fiscalía General del Estado.

Lo más grave en este caso no es que un contribuyente concreto haya podido presuntamente incumplir sus obligaciones fiscales y defraudar a Hacienda, algo que, como es lógico, tiene consecuencias, sino que el Gobierno de Pedro Sánchez «matara» públicamente al ciudadano Alberto González Amador para tratar de «matar políticamente» a Isabel Díaz Ayuso.