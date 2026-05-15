Precio de la gasolina hoy 15 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Descubre cuáles son las gasolineras más baratas de la principales ciudades andaluzas para hoy viernes
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Si tienes previsto coger el coche hoy viernes, ya sea para trabajar o tal vez para tenerlo a punto para el fin de semana, es importante tener precios actualizados con el fin de saber dónde es más barato repostar y más teniendo en cuenta que en Andalucía, como en el resto de comunidades, es muy distinto repostar en cada gasolinera, ya que a veces da la sensación de que cada una de ellas tiene sus precios. Y no vamos muy desencaminados, consultar el Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, hace darnos cuenta que dependiendo de dónde llenes el depósito puede que pagues más o todo lo contrario, que ahorres aunque sean unos céntimos. Por ello, veamos ahora cuál es el precio de la gasolina hoy viernes 15 de mayo y localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.
Precio de la gasolina hoy 15 de mayo en Sevilla
En Sevilla estas son las gasolineras más baratas hoy viernes:
Gasolina 95
- Family Energy, Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A-376) km. 2: 1.309 €/l
- Plenergy, Utrera, Calle Almazara, 2: 1.309 €/l
- Plenergy, Utrera, Calle Mirlo, 1: 1.309 €/l
- Plenergy, Sevilla, Calle Metalurgia, s/n: 1.317 €/l
- Family Energy, Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n: 1.319 €/l
- Petroprix, Morón de la Frontera, Avenida del Pilar, 4: 1.319 €/l
- Ballenoil, Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n: 1.319 €/l
- Ronda Norte, Sevilla, Autovía SE-30 Nudo Calonge km. s/n: 1.327 €/l
- Pertroprix, Calonge, Calle Metalurgia, s/n: 1.327 €/l
- Ballenoil, Morón de la Frontera, Calle del Yeso, s/n: 1.329 €/l
Gasolina 98
- Alcampo S.A., Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n: 1.544 €/l
- Galp, Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5: 1.549 €/l
- Galp, Sevilla, Avenida Andalucía, 44: 1.549 €/l
- Shell, Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n: 1.564 €/l
- Galp, Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km. 4: 1.569 €/l
- Nueva Calonge, Sevilla, Calle Metalurgia, s/n: 1.589 €/l
- Enerplus, Mairena del Alcor, Carretera A-392 km. 19,900: 1.595 €/l
- Family Energy, Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n: 1.599 €/l
- Astigi – Écija – 5:30h a 23:30h, Écija, Autovía A-4 km. 450: 1.609 €/l
- Q8, Bollullos de la Mitación, Carretera A-474 de Sevilla a Almonte por Pilas km. 7,75: 1.614 €/l
Diésel
- Petroprix, Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28: 1.559 €/l
- Plenergy, Sevilla, Calle Metalurgia, s/n: 1.559 €/l
- Ronda Norte, Sevilla, Autovía SE-30 Nudo Calonge km. s/n: 1.569 €/l
- Tamoil, Utrera, Carretera A-394 km. 16: 1.569 €/l
- Pertroprix, Calonge, Calle Metalurgia, s/n: 1.569 €/l
- Plenergy, Sevilla, Travesía Su Eminencia, 2: 1.569 €/l
- Alcampo S.A., Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n: 1.571 €/l
- Moove, Sevilla, Calle Astronomía, 3: 1.578 €/l
- Moove, Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n: 1.578 €/l
- E.S. Vistalegre, Utrera, Calle Écija-Jerez, 11: 1.579 €/l
Precio de la gasolina hoy 15 de mayo en Cádiz
Si vives en Cádiz, ten en cuenta estas gasolineras que son las más baratas para repostar:
Gasolina 95
- Tamoil, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1: 1.369 €/l
- Alcampo, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1.379 €/l
- Petroprix, Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km. 15: 1.379 €/l
- Plenergy, Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km. s/n: 1.379 €/l
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar: 1.389 €/l
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6: 1.389 €/l
- GM Oil, El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11: 1.389 €/l
- Seroil Energy, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6: 1.389 €/l
- Ballenoil, El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km. 653,2: 1.399 €/l
- Meroil, Puerto Serrano, Carretera Sevilla-Ronda A-375 km. 38,500: 1.399 €/l
Gasolina 98
- Tamoil, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1: 1.469 €/l
- Alcampo, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1.469 €/l
- ES Coloso, La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km. 5,8: 1.495 €/l
- Tarifa Oil, Tarifa, Calle Algeciras, 58: 1.559 €/l
- Shell, La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2: 1.567 €/l
- Shell, Jerez de la Frontera, A-480 km. 25,8: 1.569 €/l
- ASC Carburantes, Tarifa, Carretera CN-340 km. 94,2 Mesón Pancho: 1.579 €/l
- Shell, Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km. 639,8: 1.589 €/l
- Easyfuel, Chiclana de la Frontera, Urbanización Parcela 2 del SUNC-TU 24 «Camino del Lobo 1»: 1.599 €/l
- Galp, Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km. 639,5: 1.599 €/l
Diésel
- SCA. Ntra. Sra. de las Virtudes, Conil de la Frontera, Carretera Cádiz-Málaga km. 21: 1.54 €/l
- Galp, Medina-Sidonia, Calle Europa, s/n: 1.559 €/l
- GM Oil, El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11: 1.569 €/l
- Ballenoil, El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km. 653,2: 1.575 €/l
- Petroprix, El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1: 1.575 €/l
- Petroprix, Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17: 1.575 €/l
- Ballenoil, Río San Pedro, Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1: 1.575 €/l
- Autonet&Oil, Chipiona, Calle Constitución, 103: 1.579 €/l
- Ballenoil, San Fernando, Cl Ferrocarril 34: 1.585 €/l
- Ballenoil, San Fernando, Carretera N-IVA km. 680: 1.585 €/l
Precio de la gasolina hoy 15 de mayo en Málaga
En Málaga estas son las gasolineras más baratas en las que vamos a poder repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen, Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXII, s/n: 1.379 €/l
- Los Remedios-Picasat SCA, Ronda, Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor km. 11: 1.41 €/l
- Madese-Benamaina, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tivoli, 19: 1.418 €/l
- Petroprix, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22: 1.418 €/l
- Ballenoil, Estepona, Sector Arroyo Enmedio E4, 4: 1.419 €/l
- Ballenoil, Estepona, Calle Graham Bell, 13: 1.419 €/l
- Ballenoil, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3: 1.428 €/l
- Ballenoil, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25: 1.428 €/l
- M3 Petróleos, Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110: 1.439 €/l
- Petrol & Go, Estepona, Autovía A-7 km. 151: 1.439 €/l
Gasolina 98
- M3 Petróleos, Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110: 1.539 €/l
- Ninguno, Marbella, Calle Aluminio, s/n: 1.569 €/l
- ES Coloso Churriana, Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89: 1.595 €/l
- Coloso, Málaga, Carretera de Coín km. 54: 1.595 €/l
- Agla, Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km. 1: 1.605 €/l
- Shell, Málaga, Avenida Velázquez, s/n: 1.609 €/l
- Galp, Fuengirola, Parc Parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n: 1.619 €/l
- La Trocha, Coín, Carretera Coín-Cártama km. 1: 1.649 €/l
- Galp, Málaga, Calle Herman Hesse, 5: 1.649 €/l
- Shell, Torremolinos, Calle Cruz de la, 68: 1.649 €/l
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen, Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXII, s/n: 1.569 €/l
- Autonet&Oil, Nerja, Calle Pago Castillo Alto, 1: 1.579 €/l
- Tamoil, Rincón de la Victoria, Autovía Carretera Nacional 340 km. 970: 1.599 €/l
- Ballenoil, Estepona, Sector Arroyo Enmedio E4, 4: 1.599 €/l
- Ballenoil, Vélez-Málaga, Camino Higueral El, 28: 1.599 €/l
- Ballenoil, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3: 1.599 €/l
- Ballenoil, Fuengirola, Avenida Alcalde Clemente Díaz Ruiz, 38: 1.599 €/l
- Ballenoil, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25: 1.599 €/l
- Petroprix, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22: 1.599 €/l
- Ballenoil, Estepona, Calle Graham Bell, 13: 1.599 €/l
Precio de la gasolina hoy 15 de mayo en Córdoba
Para los que viven en Córdoba estas son las gasolineras más baratas hoy viernes:
Gasolina 95
- Ballenoil, Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n junto recinto ferial: 1.385 €/l
- Plenergy, Lucena, Calle Concha Lago, s/n: 1.385 €/l
- Plenergy, Anjarón, Calle Espejo, 21: 1.385 €/l
- Enerplus, Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9: 1.395 €/l
- Ballenoil, Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83: 1.399 €/l
- Cooperativa Lucena, Lucena, Avenida de la Infancia, 15: 1.399 €/l
- F. del Moral, Rute, Avenida Blas Infante, s/n: 1.409 €/l
- Almazaras de la Subbética, Carcabuey, Carretera A-339 km. 17,8: 1.416 €/l
- Enerplus, Córdoba, Avenida Lonjas, s/n: 1.419 €/l
- Fueling, Lucena, Cl Ronda San Francisco, s.n.: 1.419 €/l
Gasolina 98
- Enerplus, Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9: 1.489 €/l
- Mirasierra, Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2: 1.489 €/l
- Fueling, Lucena, Cl Ronda San Francisco, s.n.: 1.489 €/l
- El Carmen, Posadas, Avenida Andalucía, s/n: 1.559 €/l
- Family Energy, Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski): 1.589 €/l
- Repsol, Alcolea, Cr N-4, 384,8: 1.595 €/l
- Q8, El Arrecife, Carretera N-IV km. 428: 1.609 €/l
- Carrefour, Baena, Carretera A-305 km. 60: 1.609 €/l
- Petromarkt, Puente Genil, Calle Membrilleras, 5: 1.619 €/l
- Shell, Lucena, Carretera de Cabra nº 31: 1.625 €/l
Diésel
- Almazaras de la Subbética, Carcabuey, Carretera A-339 km. 17,8: 1.531 €/l
- Cepsa, La Rambla, Calle Carrera Baja, 6: 1.547 €/l
- Ballenoil, Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83: 1.584 €/l
- Ballenoil, Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n junto recinto ferial: 1.585 €/l
- Plenergy, Lucena, Calle Concha Lago, s/n: 1.585 €/l
- Plenergy, Anjarón, Calle Espejo, 21: 1.585 €/l
- F. del Moral, Rute, Avenida Blas Infante, s/n: 1.589 €/l
- Cooperativa, Benamejí, Avenida de la Venta, 3: 1.593 €/l
- Enerplus, Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9: 1.595 €/l
- Riosol, Castro del Río, Ronda Norte, s/n: 1.599 €/l
Precio de la gasolina hoy 15 de mayo en Granada
Para quienes viven en Granada, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- Low Cost Tiburonoil, Albolote, Calle Loja, s/n: 1.389 €/l
- Juncadiesel, Albolote, Calle Baza, 328: 1.389 €/l
- Alcampo Motril, Motril, Avenida Salobreña, s/n: 1.389 €/l
- Lerfu, Albolote, Polígono Juncaril Calle Motril Parcela 238: 1.389 €/l
- Minioil Albolote, Albolote, Calle Motril Parcela 243: 1.389 €/l
- Alcampo, Granada, C.C. Alcampo, Carretera Jaén km. 88: 1.395 €/l
- E.S. El Molino Atarfe I, Atarfe, Polígono SI-9.2, 35: 1.395 €/l
- Petrol & Go, Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1.395 €/l
- E.S. El Molino Maracena, Maracena, Calle Cristóbal Ibáñez Encina, 11: 1.395 €/l
- Plenergy, Granada, Avenida de Andalucía, s/n: 1.395 €/l
Gasolina 98
- ASC Carburantes, Armilla, Camino Bajo, 35: 1.479 €/l
- Alcampo, Granada, C.C. Alcampo, Carretera Jaén km. 88: 1.495 €/l
- Tamoil, Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1.499 €/l
- AM97 Plus S.L., Valderrubio, Carretera Tovares km. 1,4: 1.529 €/l
- ASC Carburantes, Atarfe, Carretera N-432 km. 429: 1.579 €/l
- ASC Carburantes, Atarfe, Carretera N-432 km. 429: 1.579 €/l
- ASC Carburantes, Armilla, Carretera Armilla km. 7: 1.579 €/l
- ASC Carburantes, Granada, Carretera N-432 km. 431,00: 1.579 €/l
- Fueling, Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km. 4: 1.579 €/l
- A. Aguaza, Cúllar, Cr N-342, 156: 1.589 €/l
Diésel
- Plenergy, Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427: 1.497 €/l
- Gaia, Zújar, Polígono Acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n: 1.579 €/l
- BP Baza, Baza, Carretera Benamaurel km. s/n: 1.587 €/l
- Sur-Oil, Peligros, Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n: 1.589 €/l
- Low Cost Tiburonoil, Albolote, Calle Loja, s/n: 1.589 €/l
- Juncadiesel, Albolote, Calle Baza, 328: 1.589 €/l
- Alcampo Motril, Motril, Avenida Salobreña, s/n: 1.589 €/l
- El Grupo SCA, Castell de Ferro, Calle Rambla Hileros, s/n: 1.589 €/l
- E.S. Villasol, Maracena, Avenida Nuestra Señora de los Dolores, 22: 1.589 €/l
- Minioil Albolote, Albolote, Calle Motril Parcela 243: 1.589 €/l
El mapa con las gasolineras más baratas
Ahora ya tenemos el listado de dónde repostar, pero si deseas consultar en otro momento, el Geoportal de gasolineras tiene siempre todos los precios actualizados de gasolina y diésel, tanto en forma de lista como de mapa, como este que vemos arriba a modo de ejemplo y para Cádiz. Y en esta herramienta podemos además filtrar los precios por municipio y hasta por tipo de combustible y todo ello, aparece luego en el mapa del lugar para que nos sea más fácil localizar la zona a la que debemos ir a repostar.