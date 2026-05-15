Precio de la gasolina hoy 15 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Si tienes previsto coger el coche hoy viernes, ya sea para trabajar o tal vez para tenerlo a punto para el fin de semana, es importante tener precios actualizados con el fin de saber dónde es más barato repostar y más teniendo en cuenta que en Andalucía, como en el resto de comunidades, es muy distinto repostar en cada gasolinera, ya que a veces da la sensación de que cada una de ellas tiene sus precios. Y no vamos muy desencaminados, consultar el Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, hace darnos cuenta que dependiendo de dónde llenes el depósito puede que pagues más o todo lo contrario, que ahorres aunque sean unos céntimos. Por ello, veamos ahora cuál es el precio de la gasolina hoy viernes 15 de mayo y localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.

Precio de la gasolina hoy 15 de mayo en Sevilla

En Sevilla estas son las gasolineras más baratas hoy viernes:

Gasolina 95

Family Energy , Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A-376) km. 2: 1.309 €/l

, Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A-376) km. 2: 1.309 €/l Plenergy , Utrera, Calle Almazara, 2: 1.309 €/l

, Utrera, Calle Almazara, 2: 1.309 €/l Plenergy , Utrera, Calle Mirlo, 1: 1.309 €/l

, Utrera, Calle Mirlo, 1: 1.309 €/l Plenergy , Sevilla, Calle Metalurgia, s/n: 1.317 €/l

, Sevilla, Calle Metalurgia, s/n: 1.317 €/l Family Energy , Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n: 1.319 €/l

, Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n: 1.319 €/l Petroprix , Morón de la Frontera, Avenida del Pilar, 4: 1.319 €/l

, Morón de la Frontera, Avenida del Pilar, 4: 1.319 €/l Ballenoil , Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n: 1.319 €/l

, Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n: 1.319 €/l Ronda Norte , Sevilla, Autovía SE-30 Nudo Calonge km. s/n: 1.327 €/l

, Sevilla, Autovía SE-30 Nudo Calonge km. s/n: 1.327 €/l Pertroprix , Calonge, Calle Metalurgia, s/n: 1.327 €/l

, Calonge, Calle Metalurgia, s/n: 1.327 €/l Ballenoil, Morón de la Frontera, Calle del Yeso, s/n: 1.329 €/l

Gasolina 98

Alcampo S.A. , Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n: 1.544 €/l

, Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n: 1.544 €/l Galp , Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5: 1.549 €/l

, Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5: 1.549 €/l Galp , Sevilla, Avenida Andalucía, 44: 1.549 €/l

, Sevilla, Avenida Andalucía, 44: 1.549 €/l Shell , Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n: 1.564 €/l

, Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n: 1.564 €/l Galp , Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km. 4: 1.569 €/l

, Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km. 4: 1.569 €/l Nueva Calonge , Sevilla, Calle Metalurgia, s/n: 1.589 €/l

, Sevilla, Calle Metalurgia, s/n: 1.589 €/l Enerplus , Mairena del Alcor, Carretera A-392 km. 19,900: 1.595 €/l

, Mairena del Alcor, Carretera A-392 km. 19,900: 1.595 €/l Family Energy , Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n: 1.599 €/l

, Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n: 1.599 €/l Astigi – Écija – 5:30h a 23:30h , Écija, Autovía A-4 km. 450: 1.609 €/l

, Écija, Autovía A-4 km. 450: 1.609 €/l Q8, Bollullos de la Mitación, Carretera A-474 de Sevilla a Almonte por Pilas km. 7,75: 1.614 €/l

Diésel

Petroprix , Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28: 1.559 €/l

, Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28: 1.559 €/l Plenergy , Sevilla, Calle Metalurgia, s/n: 1.559 €/l

, Sevilla, Calle Metalurgia, s/n: 1.559 €/l Ronda Norte , Sevilla, Autovía SE-30 Nudo Calonge km. s/n: 1.569 €/l

, Sevilla, Autovía SE-30 Nudo Calonge km. s/n: 1.569 €/l Tamoil , Utrera, Carretera A-394 km. 16: 1.569 €/l

, Utrera, Carretera A-394 km. 16: 1.569 €/l Pertroprix , Calonge, Calle Metalurgia, s/n: 1.569 €/l

, Calonge, Calle Metalurgia, s/n: 1.569 €/l Plenergy , Sevilla, Travesía Su Eminencia, 2: 1.569 €/l

, Sevilla, Travesía Su Eminencia, 2: 1.569 €/l Alcampo S.A. , Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n: 1.571 €/l

, Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n: 1.571 €/l Moove , Sevilla, Calle Astronomía, 3: 1.578 €/l

, Sevilla, Calle Astronomía, 3: 1.578 €/l Moove , Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n: 1.578 €/l

, Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n: 1.578 €/l E.S. Vistalegre, Utrera, Calle Écija-Jerez, 11: 1.579 €/l

Precio de la gasolina hoy 15 de mayo en Cádiz

Si vives en Cádiz, ten en cuenta estas gasolineras que son las más baratas para repostar:

Gasolina 95

Tamoil , Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1: 1.369 €/l

, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1: 1.369 €/l Alcampo , Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1.379 €/l

, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1.379 €/l Petroprix , Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km. 15: 1.379 €/l

, Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km. 15: 1.379 €/l Plenergy , Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km. s/n: 1.379 €/l

, Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km. s/n: 1.379 €/l Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar: 1.389 €/l

, Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar: 1.389 €/l Ballenoil , Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6: 1.389 €/l

, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6: 1.389 €/l GM Oil , El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11: 1.389 €/l

, El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11: 1.389 €/l Seroil Energy , Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6: 1.389 €/l

, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6: 1.389 €/l Ballenoil , El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km. 653,2: 1.399 €/l

, El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km. 653,2: 1.399 €/l Meroil, Puerto Serrano, Carretera Sevilla-Ronda A-375 km. 38,500: 1.399 €/l

Gasolina 98

Tamoil , Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1: 1.469 €/l

, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1: 1.469 €/l Alcampo , Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1.469 €/l

, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1.469 €/l ES Coloso , La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km. 5,8: 1.495 €/l

, La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km. 5,8: 1.495 €/l Tarifa Oil , Tarifa, Calle Algeciras, 58: 1.559 €/l

, Tarifa, Calle Algeciras, 58: 1.559 €/l Shell , La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2: 1.567 €/l

, La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2: 1.567 €/l Shell , Jerez de la Frontera, A-480 km. 25,8: 1.569 €/l

, Jerez de la Frontera, A-480 km. 25,8: 1.569 €/l ASC Carburantes , Tarifa, Carretera CN-340 km. 94,2 Mesón Pancho: 1.579 €/l

, Tarifa, Carretera CN-340 km. 94,2 Mesón Pancho: 1.579 €/l Shell , Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km. 639,8: 1.589 €/l

, Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km. 639,8: 1.589 €/l Easyfuel , Chiclana de la Frontera, Urbanización Parcela 2 del SUNC-TU 24 «Camino del Lobo 1»: 1.599 €/l

, Chiclana de la Frontera, Urbanización Parcela 2 del SUNC-TU 24 «Camino del Lobo 1»: 1.599 €/l Galp, Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km. 639,5: 1.599 €/l

Diésel

SCA. Ntra. Sra. de las Virtudes , Conil de la Frontera, Carretera Cádiz-Málaga km. 21: 1.54 €/l

, Conil de la Frontera, Carretera Cádiz-Málaga km. 21: 1.54 €/l Galp , Medina-Sidonia, Calle Europa, s/n: 1.559 €/l

, Medina-Sidonia, Calle Europa, s/n: 1.559 €/l GM Oil , El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11: 1.569 €/l

, El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11: 1.569 €/l Ballenoil , El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km. 653,2: 1.575 €/l

, El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km. 653,2: 1.575 €/l Petroprix , El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1: 1.575 €/l

, El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1: 1.575 €/l Petroprix , Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17: 1.575 €/l

, Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17: 1.575 €/l Ballenoil , Río San Pedro, Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1: 1.575 €/l

, Río San Pedro, Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1: 1.575 €/l Autonet&Oil , Chipiona, Calle Constitución, 103: 1.579 €/l

, Chipiona, Calle Constitución, 103: 1.579 €/l Ballenoil , San Fernando, Cl Ferrocarril 34: 1.585 €/l

, San Fernando, Cl Ferrocarril 34: 1.585 €/l Ballenoil, San Fernando, Carretera N-IVA km. 680: 1.585 €/l

Precio de la gasolina hoy 15 de mayo en Málaga

En Málaga estas son las gasolineras más baratas en las que vamos a poder repostar hoy viernes:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen , Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXII, s/n: 1.379 €/l

, Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXII, s/n: 1.379 €/l Los Remedios-Picasat SCA , Ronda, Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor km. 11: 1.41 €/l

, Ronda, Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor km. 11: 1.41 €/l Madese-Benamaina , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tivoli, 19: 1.418 €/l

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tivoli, 19: 1.418 €/l Petroprix , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22: 1.418 €/l

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22: 1.418 €/l Ballenoil , Estepona, Sector Arroyo Enmedio E4, 4: 1.419 €/l

, Estepona, Sector Arroyo Enmedio E4, 4: 1.419 €/l Ballenoil , Estepona, Calle Graham Bell, 13: 1.419 €/l

, Estepona, Calle Graham Bell, 13: 1.419 €/l Ballenoil , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3: 1.428 €/l

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3: 1.428 €/l Ballenoil , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25: 1.428 €/l

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25: 1.428 €/l M3 Petróleos , Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110: 1.439 €/l

, Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110: 1.439 €/l Petrol & Go, Estepona, Autovía A-7 km. 151: 1.439 €/l

Gasolina 98

M3 Petróleos , Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110: 1.539 €/l

, Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110: 1.539 €/l Ninguno , Marbella, Calle Aluminio, s/n: 1.569 €/l

, Marbella, Calle Aluminio, s/n: 1.569 €/l ES Coloso Churriana , Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89: 1.595 €/l

, Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89: 1.595 €/l Coloso , Málaga, Carretera de Coín km. 54: 1.595 €/l

, Málaga, Carretera de Coín km. 54: 1.595 €/l Agla , Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km. 1: 1.605 €/l

, Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km. 1: 1.605 €/l Shell , Málaga, Avenida Velázquez, s/n: 1.609 €/l

, Málaga, Avenida Velázquez, s/n: 1.609 €/l Galp , Fuengirola, Parc Parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n: 1.619 €/l

, Fuengirola, Parc Parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n: 1.619 €/l La Trocha , Coín, Carretera Coín-Cártama km. 1: 1.649 €/l

, Coín, Carretera Coín-Cártama km. 1: 1.649 €/l Galp , Málaga, Calle Herman Hesse, 5: 1.649 €/l

, Málaga, Calle Herman Hesse, 5: 1.649 €/l Shell, Torremolinos, Calle Cruz de la, 68: 1.649 €/l

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen , Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXII, s/n: 1.569 €/l

, Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXII, s/n: 1.569 €/l Autonet&Oil , Nerja, Calle Pago Castillo Alto, 1: 1.579 €/l

, Nerja, Calle Pago Castillo Alto, 1: 1.579 €/l Tamoil , Rincón de la Victoria, Autovía Carretera Nacional 340 km. 970: 1.599 €/l

, Rincón de la Victoria, Autovía Carretera Nacional 340 km. 970: 1.599 €/l Ballenoil , Estepona, Sector Arroyo Enmedio E4, 4: 1.599 €/l

, Estepona, Sector Arroyo Enmedio E4, 4: 1.599 €/l Ballenoil , Vélez-Málaga, Camino Higueral El, 28: 1.599 €/l

, Vélez-Málaga, Camino Higueral El, 28: 1.599 €/l Ballenoil , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3: 1.599 €/l

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3: 1.599 €/l Ballenoil , Fuengirola, Avenida Alcalde Clemente Díaz Ruiz, 38: 1.599 €/l

, Fuengirola, Avenida Alcalde Clemente Díaz Ruiz, 38: 1.599 €/l Ballenoil , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25: 1.599 €/l

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25: 1.599 €/l Petroprix , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22: 1.599 €/l

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22: 1.599 €/l Ballenoil, Estepona, Calle Graham Bell, 13: 1.599 €/l

Precio de la gasolina hoy 15 de mayo en Córdoba

Para los que viven en Córdoba estas son las gasolineras más baratas hoy viernes:

Gasolina 95

Ballenoil , Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n junto recinto ferial: 1.385 €/l

, Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n junto recinto ferial: 1.385 €/l Plenergy , Lucena, Calle Concha Lago, s/n: 1.385 €/l

, Lucena, Calle Concha Lago, s/n: 1.385 €/l Plenergy , Anjarón, Calle Espejo, 21: 1.385 €/l

, Anjarón, Calle Espejo, 21: 1.385 €/l Enerplus , Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9: 1.395 €/l

, Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9: 1.395 €/l Ballenoil , Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83: 1.399 €/l

, Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83: 1.399 €/l Cooperativa Lucena , Lucena, Avenida de la Infancia, 15: 1.399 €/l

, Lucena, Avenida de la Infancia, 15: 1.399 €/l F. del Moral , Rute, Avenida Blas Infante, s/n: 1.409 €/l

, Rute, Avenida Blas Infante, s/n: 1.409 €/l Almazaras de la Subbética , Carcabuey, Carretera A-339 km. 17,8: 1.416 €/l

, Carcabuey, Carretera A-339 km. 17,8: 1.416 €/l Enerplus , Córdoba, Avenida Lonjas, s/n: 1.419 €/l

, Córdoba, Avenida Lonjas, s/n: 1.419 €/l Fueling, Lucena, Cl Ronda San Francisco, s.n.: 1.419 €/l

Gasolina 98

Enerplus , Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9: 1.489 €/l

, Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9: 1.489 €/l Mirasierra , Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2: 1.489 €/l

, Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2: 1.489 €/l Fueling , Lucena, Cl Ronda San Francisco, s.n.: 1.489 €/l

, Lucena, Cl Ronda San Francisco, s.n.: 1.489 €/l El Carmen , Posadas, Avenida Andalucía, s/n: 1.559 €/l

, Posadas, Avenida Andalucía, s/n: 1.559 €/l Family Energy , Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski): 1.589 €/l

, Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski): 1.589 €/l Repsol , Alcolea, Cr N-4, 384,8: 1.595 €/l

, Alcolea, Cr N-4, 384,8: 1.595 €/l Q8 , El Arrecife, Carretera N-IV km. 428: 1.609 €/l

, El Arrecife, Carretera N-IV km. 428: 1.609 €/l Carrefour , Baena, Carretera A-305 km. 60: 1.609 €/l

, Baena, Carretera A-305 km. 60: 1.609 €/l Petromarkt , Puente Genil, Calle Membrilleras, 5: 1.619 €/l

, Puente Genil, Calle Membrilleras, 5: 1.619 €/l Shell, Lucena, Carretera de Cabra nº 31: 1.625 €/l

Diésel

Almazaras de la Subbética , Carcabuey, Carretera A-339 km. 17,8: 1.531 €/l

, Carcabuey, Carretera A-339 km. 17,8: 1.531 €/l Cepsa , La Rambla, Calle Carrera Baja, 6: 1.547 €/l

, La Rambla, Calle Carrera Baja, 6: 1.547 €/l Ballenoil , Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83: 1.584 €/l

, Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83: 1.584 €/l Ballenoil , Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n junto recinto ferial: 1.585 €/l

, Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n junto recinto ferial: 1.585 €/l Plenergy , Lucena, Calle Concha Lago, s/n: 1.585 €/l

, Lucena, Calle Concha Lago, s/n: 1.585 €/l Plenergy , Anjarón, Calle Espejo, 21: 1.585 €/l

, Anjarón, Calle Espejo, 21: 1.585 €/l F. del Moral , Rute, Avenida Blas Infante, s/n: 1.589 €/l

, Rute, Avenida Blas Infante, s/n: 1.589 €/l Cooperativa , Benamejí, Avenida de la Venta, 3: 1.593 €/l

, Benamejí, Avenida de la Venta, 3: 1.593 €/l Enerplus , Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9: 1.595 €/l

, Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9: 1.595 €/l Riosol, Castro del Río, Ronda Norte, s/n: 1.599 €/l

Precio de la gasolina hoy 15 de mayo en Granada

Para quienes viven en Granada, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:

Gasolina 95

Low Cost Tiburonoil , Albolote, Calle Loja, s/n: 1.389 €/l

, Albolote, Calle Loja, s/n: 1.389 €/l Juncadiesel , Albolote, Calle Baza, 328: 1.389 €/l

, Albolote, Calle Baza, 328: 1.389 €/l Alcampo Motril , Motril, Avenida Salobreña, s/n: 1.389 €/l

, Motril, Avenida Salobreña, s/n: 1.389 €/l Lerfu , Albolote, Polígono Juncaril Calle Motril Parcela 238: 1.389 €/l

, Albolote, Polígono Juncaril Calle Motril Parcela 238: 1.389 €/l Minioil Albolote , Albolote, Calle Motril Parcela 243: 1.389 €/l

, Albolote, Calle Motril Parcela 243: 1.389 €/l Alcampo , Granada, C.C. Alcampo, Carretera Jaén km. 88: 1.395 €/l

, Granada, C.C. Alcampo, Carretera Jaén km. 88: 1.395 €/l E.S. El Molino Atarfe I , Atarfe, Polígono SI-9.2, 35: 1.395 €/l

, Atarfe, Polígono SI-9.2, 35: 1.395 €/l Petrol & Go , Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1.395 €/l

, Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1.395 €/l E.S. El Molino Maracena , Maracena, Calle Cristóbal Ibáñez Encina, 11: 1.395 €/l

, Maracena, Calle Cristóbal Ibáñez Encina, 11: 1.395 €/l Plenergy, Granada, Avenida de Andalucía, s/n: 1.395 €/l

Gasolina 98

ASC Carburantes , Armilla, Camino Bajo, 35: 1.479 €/l

, Armilla, Camino Bajo, 35: 1.479 €/l Alcampo , Granada, C.C. Alcampo, Carretera Jaén km. 88: 1.495 €/l

, Granada, C.C. Alcampo, Carretera Jaén km. 88: 1.495 €/l Tamoil , Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1.499 €/l

, Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1.499 €/l AM97 Plus S.L. , Valderrubio, Carretera Tovares km. 1,4: 1.529 €/l

, Valderrubio, Carretera Tovares km. 1,4: 1.529 €/l ASC Carburantes , Atarfe, Carretera N-432 km. 429: 1.579 €/l

, Atarfe, Carretera N-432 km. 429: 1.579 €/l ASC Carburantes , Atarfe, Carretera N-432 km. 429: 1.579 €/l

, Atarfe, Carretera N-432 km. 429: 1.579 €/l ASC Carburantes , Armilla, Carretera Armilla km. 7: 1.579 €/l

, Armilla, Carretera Armilla km. 7: 1.579 €/l ASC Carburantes , Granada, Carretera N-432 km. 431,00: 1.579 €/l

, Granada, Carretera N-432 km. 431,00: 1.579 €/l Fueling , Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km. 4: 1.579 €/l

, Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km. 4: 1.579 €/l A. Aguaza, Cúllar, Cr N-342, 156: 1.589 €/l

Diésel

Plenergy , Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427: 1.497 €/l

, Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427: 1.497 €/l Gaia , Zújar, Polígono Acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n: 1.579 €/l

, Zújar, Polígono Acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n: 1.579 €/l BP Baza , Baza, Carretera Benamaurel km. s/n: 1.587 €/l

, Baza, Carretera Benamaurel km. s/n: 1.587 €/l Sur-Oil , Peligros, Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n: 1.589 €/l

, Peligros, Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n: 1.589 €/l Low Cost Tiburonoil , Albolote, Calle Loja, s/n: 1.589 €/l

, Albolote, Calle Loja, s/n: 1.589 €/l Juncadiesel , Albolote, Calle Baza, 328: 1.589 €/l

, Albolote, Calle Baza, 328: 1.589 €/l Alcampo Motril , Motril, Avenida Salobreña, s/n: 1.589 €/l

, Motril, Avenida Salobreña, s/n: 1.589 €/l El Grupo SCA , Castell de Ferro, Calle Rambla Hileros, s/n: 1.589 €/l

, Castell de Ferro, Calle Rambla Hileros, s/n: 1.589 €/l E.S. Villasol , Maracena, Avenida Nuestra Señora de los Dolores, 22: 1.589 €/l

, Maracena, Avenida Nuestra Señora de los Dolores, 22: 1.589 €/l Minioil Albolote, Albolote, Calle Motril Parcela 243: 1.589 €/l

El mapa con las gasolineras más baratas

Ahora ya tenemos el listado de dónde repostar, pero si deseas consultar en otro momento, el Geoportal de gasolineras tiene siempre todos los precios actualizados de gasolina y diésel, tanto en forma de lista como de mapa, como este que vemos arriba a modo de ejemplo y para Cádiz. Y en esta herramienta podemos además filtrar los precios por municipio y hasta por tipo de combustible y todo ello, aparece luego en el mapa del lugar para que nos sea más fácil localizar la zona a la que debemos ir a repostar.