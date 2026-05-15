Begoña Gómez y su financiador: tú por mí, yo por ti

Seguramente sin querer, José María Torres, el presidente de la patronal Conpymes amadrinada por Begoña Gómez y financiador de la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez en la Complutense, se ha visto obligado a reconocer ante el juez Peinado el patrocinio de su empresa, Numintec, pero también —y he aquí lo sustantivo— que se reunía con Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, «en cafeterías».

La verdad es que se arriesgaba a que una mentira le costara muy cara, porque OKDIARIO publicó varias fotos en las que se veía a Torres, junto a Begoña Gómez y Álvarez —directora de Programas de la Presidencia del Gobierno— en un encuentro en la calle Serrano de Madrid. Todos ellos compartieron charla en una cafetería y se les vio en actitud cómplice y relajada. A la reunión asistió además Blanca de Juan, coordinadora de la cátedra de Transformación Social Competitiva.

Asimismo, este periódico reveló una foto de Torres con la asesora, en mayo de 2019, tras una conferencia en el Instituto de Directivos de Empresa (IDE-CESEM), una escuela de negocios en la que Cristina Álvarez trabajó durante 10 años, antes de ser nombrada directora de Programas de La Moncloa. El apoyo de Torres a la cátedra tuvo una compensación: Begoña Gómez se volcó con Conpymes.

En su presentación, la esposa de Pedro Sánchez llegó incluso a reclamar para las pequeñas y medianas empresas la llegada de los fondos UE que reparte el Gobierno de su marido. «Aquí las pymes tienen mucho que decir y tienen que recibir parte de los fondos Next Generation», aseveró Gómez. Al acto acudió también la vicepresidenta Yolanda Díaz, dejando claro así el perfil ideológico de la nueva patronal. En suma: tú por mí, yo por ti. Y Cristina Álvarez, siempre en medio.