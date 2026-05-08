La foto que compromete a la asesora de Begoña Gómez junto al empresario citado por Peinado para cerrar la causa

El 23 de mayo de 2019, José María Torres, empresario y fundador del grupo Numintec, protagonizó una conferencia en el desaparecido Instituto de Directivos de Empresa (IDE-CESEM), una escuela de negocios en la que Cristina Álvarez trabajó durante 10 años, antes de ser nombrada directora de Programas de La Moncloa -y asistente personal de Begoña Gómez-. En la foto que acompaña esta información se ve a Álvarez y a su hermana Esther -quien sería después coordinadora del máster que dirigía Gómez en la Complutense- charlando animadamente con Torres tras ese acto. Tiempo después, este mismo empresario se convertiría en uno de los financiadores de la cátedra de Transformación Social Competitiva, que la mujer del presidente del Gobierno dirigió en la Complutense.

Citado como testigo

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado su citación como testigo, el próximo 14 de mayo, en el marco del caso Begoña Gómez. El instructor quiere conocer la relación que mantenía con la esposa de Sánchez y su asesora.

La testifical fue solicitada por la asociación Hazte Oír, después de que OKDIARIO publicase una serie de fotografías en las que se veía a Torres, junto a Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Blanca de Juan -también colaboradora de la cátedra- en una cafetería madrileña. El encuentro no estaba justificado como parte de la agenda oficial de la esposa del presidente del Gobierno.

Colaborador de Begoña Gómez

En mayo de 2019, Torres dio una ponencia sobre Segunda Oportunidad Empresarial en IDE-CESEM, escuela en la que Álvarez ocupó el puesto de directora de marketing desde 2008 hasta 2018. Ese año, Sánchez ganó la moción de censura a Mariano Rajoy y llegó a La Moncloa. Álvarez fue fichada como directora de Programas en la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.

Se da la circunstancia de que Cristina Álvarez y Begoña Gómez mantenían ya una estrecha relación desde hacía años, pues ambas habían trabajado juntas en la consultora Inmark. Gómez, además, incluye en su currículum un curso en IDE-CESEM, Modelos integrales de gestión por competencias, en 2015. La mujer del presidente del Gobierno contactó con ella al llegar a La Moncloa para ofrecerle ser su persona de confianza.

Torres se convirtió un tiempo después en uno de los más activos colaboradores de Begoña Gómez.

Unos meses después de la puesta en marcha de la cátedra, el empresario aportó un patrocinio de 6.000 euros en becas a través de su empresa Numintec. Como reveló OKDIARIO, el convenio fue firmado en marzo de 2021.

Desde entonces, el apoyo fue recíproco. El 21 de mayo de 2021, la mujer del presidente del Gobierno dio un polémico respaldo al nacimiento de la patronal Conpymes, encabezada por Torres y lanzada para competir contra la CEOE y Cepyme.

En su presentación, Begoña Gómez reclamó la llegada de fondos UE -repartidos por el Gobierno de su marido- a las pequeñas y medianas empresas. «Aquí las pymes tienen mucho que decir y tienen que recibir parte de los fondos Next Generation», se quejó.

Esta patronal ha ido adquiriendo un progresivo peso gracias al respaldo del Gobierno. El año pasado, el propio Sánchez recibió a Torres en La Moncloa.

Torres y Gómez han mantenido una estrecha relación, participando el empresario en actos de la cátedra y ella en distintos eventos de la organización empresarial. Igualmente, el Gobierno ha impulsado a esta patronal dándole entrada en entes de representación tan relevantes como el Consejo Estatal de la PYME y el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada.

«Estamos ante un hito histórico después de más de 45 años de democracia. Por primera vez se rompe el monopolio de CEOE-Cepyme como únicos interlocutores de las pymes y autónomos de nuestro país», celebró el empresario.

La investigación sobre el caso Begoña ha confirmado el activo papel de Cristina Álvarez como asistente de los negocios privados de la mujer de Pedro Sánchez. Los mails intercambiados entre Álvarez y el ex vicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, constatan que la directora de Programas de La Moncloa se encargaba de constantes gestiones para la cátedra de Gómez, como la búsqueda de patrocinios, la relación con las empresas colaboradoras o la organización de eventos. OKDIARIO ha revelado, entre otros, que Cristina Álvarez se presentaba como «colaboradora» de la cátedra o que ejercía incluso de azafata en eventos de la mujer del presidente del Gobierno. Álvarez usaba además el correo electrónico y el móvil de Presidencia del Gobierno para contactar con empresas asociadas a los negocios de la mujer de Pedro Sánchez.

La asistente era una más en el equipo de Begoña Gómez, como demuestra también otra foto publicada por OKDIARIO en la que igualmente se revela la complicidad entre Álvarez y Torres. Ambos participaron, en el invierno de 2022, en un encuentro con Begoña Gómez y Blanca de Juan, coordinadora de la cátedra, en una cafetería de la Milla de Oro de Madrid, ubicada en la calle Serrano. Los cuatro disfrutaron de una mañana en pleno barrio de Salamanca, utilizando la escolta de Moncloa que suele acompañar a Gómez en su día a día.

La asistente ha acompañado a Begoña Gómez a distintos actos relacionados con sus actividades privadas, desde el mismo momento de su nombramiento en La Moncloa, asistiéndola en estos eventos y llegando a fotografiarse en ellos como una asistente más. Cabe recordar que la propia Álvarez admitió que asistía a la esposa del presidente del Gobierno en sus actividades privadas y que fue ella misma quien la contactó para ofrecerle el puesto nada más llegar Sánchez a La Moncloa, en 2018. No pasó por ningún proceso selectivo.

Tanto Álvarez como Gómez están imputadas por malversación en relación a la contratación de la primera por La Moncloa. La mujer del presidente del Gobierno suma, además, otras tres imputaciones: por tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.