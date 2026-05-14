Colas kilométricas en Decathlon hoy por la bicicleta eléctrica Touroll U1 26 con motor de 250W y 65 km de autonomía

Las bicicletas eléctricas siguen ganando terreno en España y cada vez que aparece una oferta potente el interés se dispara. Eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy, miércoles 13 de mayo, en varias tiendas de Decathlon, donde la bicicleta eléctrica Touroll U1 26 se ha convertido en una de las protagonistas del día. Incluso se están formando largas colas para hacerse con este modelo, que destaca especialmente por ofrecer motor de 250W, hasta 65 kilómetros de autonomía y un precio mucho más bajo de lo habitual dentro del segmento de las e-bikes urbanas.

En un momento en el que las bicicletas eléctricas siguen teniendo precios bastante elevados, encontrar una opción de este tipo por debajo de lo que cuesta normalmente una e-bike está despertando muchísimo interés entre los que buscan moverse por ciudad sin gastar una fortuna. La Touroll U1 26 llega con una propuesta bastante clara: ofrecer una bicicleta eléctrica sencilla, cómoda y pensada para el uso diario sin complicaciones. A diferencia de otros modelos mucho más caros y cargados de tecnología, aquí la idea es apostar por algo fácil de usar y que cumpla bien para trayectos urbanos, paseos o desplazamientos habituales.

El motor de 250W permite alcanzar la asistencia máxima legal para circular por ciudad, mientras que la batería promete hasta 65 kilómetros de autonomía dependiendo del modo de uso y del terreno. Para muchas personas, eso significa poder utilizarla durante varios días sin necesidad de cargarla constantemente. Además, incorpora suspensión delantera y un sistema de 21 velocidades que ayuda bastante en recorridos con cuestas o terrenos más irregulares.

Decathlon arrasa con esta bicicleta eléctrica

Uno de los grandes motivos del éxito de esta bicicleta es precisamente el momento que vive el mercado. Hace apenas unos años las bicicletas eléctricas parecían un producto reservado para unos pocos por sus precios elevados, pero ahora cada vez más gente las ve como una alternativa real al coche o al transporte público. El aumento del precio de los combustibles, las restricciones al tráfico en muchas ciudades y la necesidad de ahorrar en desplazamientos han hecho que las e-bikes se conviertan en uno de los productos más buscados dentro de las tiendas deportivas.

Decathlon lo sabe perfectamente y lleva tiempo apostando fuerte por este tipo de movilidad con modelos que intentan mantener precios más accesibles que otras marcas especializadas. Otro detalle que está ayudando mucho a que la Touroll U1 26 esté volando es que tiene una estética bastante sencilla y discreta. No parece una bicicleta eléctrica excesivamente aparatosa, algo que muchos usuarios valoran porque buscan precisamente una sensación más parecida a la de una bici convencional.

También se está hablando mucho de la relación calidad-precio que ofrece este modelo. Mientras otras bicicletas eléctricas similares superan fácilmente los 1.500 o incluso los 2.000 euros, la Touroll U1 26 consigue situarse en una franja mucho más atractiva para aquellos quieren probar una e-bike sin realizar una inversión enorme, pues cuesta 599 euros. Eso ha provocado que muchas tiendas estén registrando una demanda muy superior a la habitual durante las últimas horas, especialmente en zonas urbanas donde el uso de bicicleta eléctrica ha crecido muchísimo en los últimos años.