Decathlon se pasa el juego y deja KO a su competencia con la bicicleta eléctrica plegable que pesa menos que una maleta de mano

Decathlon vuelve a mover ficha en lo que se refiere a la movilidad urbana y lo hace con una propuesta que no ha pasado desapercibida. Se trata de una bicicleta eléctrica plegable que conecta directamente con una necesidad cada vez más presente en las ciudades: moverse rápido, sin depender del coche y sin complicarse cuando toca guardarla o subirla al transporte público. Con este lanzamiento, la cadena francesa no solo amplía su catálogo, sino que lanza a la venta una ebike pequeña, fiable y a buen precio que está arrasando.

Hablamos de la Moma Bikes E18teen, que destaca por su diseño plegable integral, que permite reducir su tamaño hasta dimensiones fácilmente transportables en transporte público o almacenables en espacios reducidos. Este tipo de formato responde a la necesidad creciente en las grandes ciudades de soluciones de movilidad que no dependan exclusivamente de aparcamientos ni infraestructuras específicas. Además, su estructura de aluminio contribuye a mantener un peso contenido (en torno a los 20 kg), lo que facilita su manejo cuando está plegada, un aspecto clave frente a otros modelos más pesados del mercado.

Pero no todo es tamaño. En el apartado técnico, la bicicleta incorpora un motor brushless de 250W situado en el buje trasero, suficiente para ofrecer asistencia al pedaleo en trayectos urbanos sin esfuerzo. A esto se suma una batería de litio de 36V y 9Ah, integrada en el cuadro y extraíble, que permite alcanzar autonomías de hasta 50 kilómetros en condiciones normales de uso, aunque puede llegar a cifras superiores en modos más eficientes. Este equilibrio entre potencia y eficiencia la convierte en una opción versátil tanto para desplazamientos diarios como para recorridos más largos dentro de la ciudad.

La Moma Bikes que arrasa en Decathlon

Otro de los puntos fuertes es su equipamiento, donde destaca la presencia de componentes Shimano de 7 velocidades, un estándar fiable dentro del sector. Este sistema permite adaptarse a distintos desniveles urbanos, desde calles planas hasta pendientes moderadas, mejorando la experiencia del usuario. A ello se suman frenos de disco hidráulicos, que ofrecen una frenada más segura y progresiva, especialmente relevante en entornos urbanos con tráfico y cambios constantes de ritmo.

En términos de comodidad, el modelo incorpora detalles pensados para el uso diario: sillín ergonómico, manillar regulable y accesorios como luces LED, guardabarros o portaequipajes trasero. Todo ello configura una bicicleta lista para salir a rodar sin necesidad de añadidos extra, algo que también la diferencia de modelos más básicos. Además, su sistema de plegado no se limita al cuadro, sino que incluye pedales y manillar, optimizando al máximo el espacio una vez recogida.

Este lanzamiento no solo pone en aprietos a marcas de la competencia, sino que también redefine lo que muchos usuarios esperan de una bicicleta eléctrica plegable. Hasta ahora, el mercado estaba dividido entre modelos ultracompactos pero poco potentes y opciones más completas pero difíciles de transportar. Decathlon parece haber encontrado un punto intermedio en esta Moma Bikes E18teen, que equilibra ambas necesidades y cuesta 899,99 euros tanto en tiendas físicas como online.