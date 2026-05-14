Francesc Augé, el catalán de 55 años cuyo caso verá la semana próxima el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para fijar doctrina, se iba de juerga con sus amigos mientras solicitaba la eutanasia. Prueba de ello es la imagen que publica este jueves OKDIARIO con Augé posando en la puerta de una conocida discoteca de l’Ametlla de Mar (Tarragona).

La foto muestra a este residente de Vallirana en una actitud jovial, disfrutando de la fiesta de una noche de verano. Esta instantánea, a la que ha tenido acceso este periódico, fue tomada en los primeros días de agosto de 2024.

Para aquellas fechas, su solicitud de eutanasia había sido validada en el mes de julio de 2024 por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, controlada por la Generalitat conforme a la ley impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. En concreto, la resolución data del 18 de julio de 2024, apenas unas semanas antes de la fecha en que se tomó esta imagen de Augé en una discoteca de Tarragona a principios de agosto.

Francesc disfrutó de la velada e incluso se le pudo ver bailando en el interior de la discoteca, portando una muleta bastón, como prueban unas imágenes que publicó OKDIARIO el año pasado.

Francesc Augé en una discoteca de Tarragona en agosto de 2024.

Además, la ejecución de esta eutanasia llegó a estar prevista para mediados de septiembre de 2024. Sin embargo, el padre de Francesc, de 95 años ahora, impugnó la decisión y el caso acabó en los tribunales. Primeramente, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo rechazó el recurso del padre y avaló la eutanasia, pero el progenitor acudió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que le dio la razón y paralizó el proceso de muerte asistida.

El TSJC reconoció al padre de Francesc como persona legitimada para impedir la aplicación de la eutanasia a su hijo. Fue entonces cuando el Gobierno de la Generalitat de Cataluña que preside el socialista Salvador Illa recurrió en casación al Tribunal Supremo.

Ahora, el Alto Tribunal ha convocado un Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo -compuesta por una treintena de magistrados- entre los próximos 19 y 21 de mayo para fijar jurisprudencia sobre si un padre está legitimado para recurrir judicialmente la concesión de la eutanasia a su hijo, mayor de edad y con plenas capacidades.

Un caso similar al de Noelia Castillo, si bien con la joven barcelonesa de 25 años -que murió el pasado marzo por medio de eutanasia- no se debatió esta cuestión porque no fue planteada por el progenitor ante el Supremo. Con todo, el proceso de Noelia, que sufría paraplejia, pasó por cinco instancias, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que denegó finalmente las medidas cautelares solicitadas por su padre.

En el Pleno de la Sala Tercera del Supremo, sus magistrados tendrán que definir «cuáles son los requisitos y circunstancias que permiten establecer la concurrencia de un interés legítimo de un tercero, con el fin de reconocer su legitimación en un procedimiento judicial en relación con el reconocimiento de la prestación de eutanasia, a instancias de un solicitante mayor de edad con plenas capacidades para decidir sobre su vida».

Augé alega sufrir secuelas de dos infartos y cuatro ictus que le han dejado un 75% de discapacidad y dificultades para hablar. Afirma que padece lo que él describe como un «sufrimiento crónico imposibilitante», en gran parte psicológico. Sin embargo, ello no le impide hacer tareas cotidianas como ir a comprar el pan o a la farmacia, recados que hace sin muletas y conduciendo un coche a toda velocidad, como publicó OKDIARIO este miércoles a partir de imágenes exclusivas.

«Salud mental»

Entretanto, fuentes que han vivido este proceso muy de cerca y que han compartido muchos momentos con Augé destacan que «no están en contra de la eutanasia», pero advierten de que su perfil es «distinto», subrayando que «lo que necesita Francesc es un tratamiento de salud mental».

Desde que Noelia murió nadie ha vuelto a preguntarse por qué las instituciones le fallaron en vida. No puede volver a ocurrir. pic.twitter.com/NZtBxWLN1j — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) May 13, 2026

Precisamente, este miércoles, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dio la voz de alerta sobre próximos casos, como el de Francesc Augé. «Desde que Noelia murió, nadie ha vuelto a preguntarse por qué las instituciones le fallaron en vida. No puede volver a ocurrir», sentenció el jefe de la oposición.

«La reflexión que produjo los días previos a su fallecimiento debería haber continuado con más intensidad después. Y, sin embargo, se hizo el silencio. Yo quiero volver a repetir que el Estado no puede volver a fallar en cadena a quienes necesitan su asistencia. Y parece mentira que ni a nivel autonómico ni a nivel nacional se haya abierto una evaluación honesta sobre lo que no funcionó», declaró Feijóo durante su participación en una Mesa por la Salud Mental constituida por el PP con expertos, psicólogos, psiquiatras y profesionales del ámbito sanitario y social.