Muere Noelia Castillo después de recibir la eutanasia con 25 años

Noelia Castillo Ramos, la joven parapléjica de 25 años que solicitó la eutanasia, ha muerto este jueves en el hospital Sant Camil de Barcelona. Noelia había pedido la muerte asistida por casi dos años. Sufría una paraplejia parcial después de un intento de suicidio que la dejó con dolor crónico y secuelas para toda la vida.

El caso de Noelia ha conmocionado a España. El caso ha generado un intenso debate social, ético y jurídico en España y Europa. Los padres de la joven han mostrado su oposición a la eutanasia hasta el final del proceso, especialmente su padre, que no ha parado de acudir a la justicia para que frenara el proceso.

Fuentes del entorno de Noelia aseguran que ha tenido una historia vital muy complicada. Estaba diagnosticada con depresión, y sus padres también han tenido problemas de salud. La joven intentó suicidarse después de una agresión sexual múltiple. Se lanzó desde una quinta planta y el intento la dejó postrada en silla de ruedas, completamente dependiente para la mayoría de sus actividades diarias, con dolor crónico constante y un deterioro emocional mayor al que ya sufría antes.

La madre de Noelia, Yolanda Ramos, ha mostrado desacuerdo con la decisión de su hija de recibir la eutanasia, pero ha decidido acompañarla hasta el final y brindarle apoyo emocional en sus últimos días. Por el contrario, el padre de Noelia se opuso firmemente, recurriendo a instancias judiciales y contando con el respaldo de organizaciones como Abogados Cristianos para intentar frenar el procedimiento.

Noelia ha peleado su eutanasia durante dos años en los tribunales y finalmente se le ha autorizado, pese a que tiene 50 años de esperanza de vida. «Quiero dejar de sufrir y punto», dijo la joven durante su última entrevista, emitida por el programa Ahora Sonsoles el día antes de recibir la eutanasia.

La Fundación Abogados Cristianos ha luchado en los tribunales hasta el final para parar su eutanasia, pero no lo han logrado. «Ha fallado el sistema, no puede ser que a alguien a quien la sanidad ha conseguido que vuelva a andar de forma milagrosa se le asista en el suicidio, no está parapléjica como han publicado algunos medios, puede andar aunque con dificultad», explica un abogado de la causa.