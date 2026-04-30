La madre de Noelia Castillo pide derogar la ley de eutanasia: «Mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal»

El pasado mes de marzo, el caso de Noelia Castillo conmocionaba a España entera al conceder una entrevista en el programa Y ahora Sonsoles para explicar las razones por las que había decidido someterse a la eutanasia. Su historia paralizó a todo el país, especialmente por su juventud, apenas 25, y su dura historia vital después de haber sufrido una violación múltiple e intentar suicidarse por culpa de aquello. Las secuelas de ese intento provocaron que tuviese que andar con ayuda de muletas y una silla de ruedas, uno de los varios motivos por los que la pidió. Pese a que estuvo con ella y la apoyó en sus últimos días, Yolanda, su madre, ha lanzado un mensaje en redes sociales pidiendo directamente a Alberto Núñez Feijóo derogar la ley que le separó de su hija.

El desgarrador mensaje de Yolanda Ramos está disponible en su cuenta de TikTok, donde lo ha publicado dando la cara y mirando a cámara, explicando muchas de las dudas que este caso ha provocado en toda la sociedad en las últimas semanas. «Mi hija tenía toda una vida por delante. Tan solo tenía 25 años. Perdimos la oportunidad, pero también hemos perdido la oportunidad ahora con ese Gobierno que tenemos. A mí la eutanasia… No la entiendo de esta forma. La eutanasia nos han dicho que es para personas con enfermedades terminales, pero no es verdad, mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal», denuncia en público.

Lamenta que en el último centro especializado en el que estuvo ingresada Noelia (con 22 años), pudo salir sin que los médicos pudieran ayudarla debido a que «su padre firmó el alta a espaldas mías y de sus hermanas». Cree que ahí se perdió la oportunidad de que la vida y el diagnóstico de Noelia fuesen más acertado.

La impotencia de Yolanda durante todo este duro proceso ha sido enorme debido a que su hija era mayor de edad y podía tomar sus propias decisiones sin que nadie la obligase a nada. «Yo, como madre, tengo que velar por el bien de mi hija. Como ella era mayor de edad, no me permitían ni ver su historial ni decidir por ella. Llegó un día en el que pedí una analítica porque mi hija iba perdiendo kilos en el sociosanitario… y me dijeron que quién era yo para pedir una analítica por mi hija», así explica que estaba atada de manos.

«Yo no era nada. Al final, un comité de garantía son los que deciden por ella, pero yo, la madre, no pude ni he podido decidir nunca por ella», así lamenta que sobre la vida de su hija decidiesen unos extraños.

La petición desesperada a Alberto Núñez Feijóo que reabre el debate

«Ahora solo pido a Feijóo, señor Feijóo, que, por favor, esta ley desaparezca. No quiero que haya más Noelias. No quiero que pase más esto. Esta ley de la eutanasia tiene que desaparecer completamente», así lo pide directamente al líder de la oposición.

Además, la madre de Noelia anuncia que su intención es crear «una fundación en el nombre de Noelia Castillo para todas las personas que tengan enfermedades mentales, TLP, algún tipo de discapacidad… para velar por ellos». De esta manera pretende que no ocurran más casos como el de su hija y evitar más muertes.

La ley de la eutanasia se aprobó en el año 2021 en España

Esta petición reabre el debate sobre la eutanasia en España, una ley que se aprobó en el año 2021 y que provocó un intenso debate político en el Congreso de los Diputados. El PSOE y sus socios de Gobierno la apoyaron con 202 votos a favor, mientras que Partido Popular y Vox votaron en contra, pero con 141 diputados no pudieron pararla. Además, hubo dos abstenciones entre los diputados.

En aquel momento los de Abascal no dudaron en anunciar que derogarían la eutanasia en cuanto pudieran. Es por eso que la madre de Noelia Castillo se dirige directamente al líder de los populares, sabiendo que entre los partidos de izquierda y los socios de Sánchez es imposible que encuentre apoyos a su petición.

¿Cuántos países han aprobado la eutanasia?

España es uno de los pocos países en todo el mundo en los que está aprobada esta práctica. El primero de ellos fue Países Bajos, pero después llegaron Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda, Portugal, Colombia, Uruguay y Ecuador.