El padre de Noelia Castillo pide paralizar la eutanasia: «Estamos ante un vacío legal gravísimo»

En las últimas horas, Noelia Castillo se ha convertido en noticia tras el avance de Y ahora Sonsoles de su última entrevista antes de someterse a la eutanasia. Se trata de un proceso que la joven de 25 años ha meditado durante mucho tiempo y que, además, le ha costado varios años de dura lucha en el terreno judicial. Ahora que ya es un hecho, tras contar con el respaldo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al denegar la paralización cautelar de la muerte asistida a la catalana, Noelia se ha animado a hablar. No solamente para contar los verdaderos motivos que le han llevado a tomar esta complicada decisión, sino también otras tantas cuestiones relacionadas con su vida personal, como es la mala relación con su padre: «Él no me llama nunca, ni me manda mensajes ni nada. ¿Para qué me quiere viva? ¿Para tenerme en un hospital?».

A pesar de todo, ha trascendido que los abogados del padre de Noelia Castillo han solicitado en el juzgado penal responsable del caso que adopte medidas cautelarísimas. Y todo con la firme intención de exigir que la joven de 25 años, cuya eutanasia está prevista para este jueves, se someta a un tratamiento psicológico y psiquiátrico previo. Lejos de que todo quede ahí, han evidenciado un supuesto «problema estructural de la legislación», puesto que hay «una ausencia de protocolos obligatorios en personas con enfermedad mental antes de autorizar la eutanasia». Además, ha querido hacer hincapié en que Noelia Castillo tenía una discapacidad reconocida del 67% por enfermedad mental antes de que tratase de quitarse la vida. Después de este incidente por el que acabó en silla de ruedas, su discapacidad tan sólo aumentó al 74%.

Por lo tanto, según la Fundación Española de Abogados Cristianos, esta situación «evidencia que el problema de fondo es psiquiátrico». Es por eso que lamentan que Noelia no esté siguiendo ningún tipo de tratamiento psicológico o psiquiátrico antes de autorizar la eutanasia. «Estamos ante un vacío legal gravísimo: se ofrece el suicidio sin haber intentado curar», han explicado.

Con este escenario, creen firmemente que «no se puede hablar de una decisión plenamente libre, sino de un sistema que permite una muerte sin haber garantizado previamente todas las alternativas de ayuda, cosa que puede suponer un peligroso precedente». Por si fuera poco, han querido hacer hincapié en que el padre de Noelia Castillo «ha estado a su lado durante todo el proceso y ha luchado en los tribunales para salvar su vida».

A pesar de que el tiempo juega en su contra, la Fundación Española de Abogados Cristianos ha anunciado que, en caso de que no se suspenda la eutanasia prevista para este jueves, van a impulsar cambios legales. Y todo para exigir una serie de protocolos previos en salud mental, por los que se realice un tratamiento psicológico, una evaluación psiquiátrica independiente y, por si fuera poco, también un intento real de recuperación.