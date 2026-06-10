María Lamela, entre lágrimas, apaga por primera vez la palapa de ‘Supervivientes’: «Ha sido difícil»

El pasado martes 9 de junio, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de la última gala de Supervivientes: Tierra de Nadie presentada por Ion Aramendi y María Lamela. Pero no solamente eso, sino que era el último programa que se emitía desde los Cayos Cochinos de esta edición, por lo que se trataba de una noche mágica y muy especial. Más allá de conocer el nombre del primer gran finalista de la edición, que llegaba a España con la tranquilidad de no enfrentarse a un televoto durante estos días, hemos presenciado momentos muy esperados por los seguidores del formato. Uno de ellos ha sido el instante en el que los concursantes de Supervivientes 2026 se veían frente a un espejo tras casi 100 días de aventura y, cómo no, a través de un vídeo descubrieron las noticias que han ocurrido en el mundo durante el tiempo que han estado completamente aislados en Honduras.

Pero si hay otro momento mítico de la última gala que se emite desde los Cayos Cochinos, es, sin duda, el apagado de la palapa, uno de los lugares más importantes de este reality. Entre otras cuestiones, porque es donde los concursantes tratan de resolver la mayoría de sus conflictos y, además, descubren si han sido expulsados o salvados por la audiencia. Debemos tener en cuenta que, además, era la primera vez que María Lamela era la encargada de apagar esta palapa, por lo que, mientras la recorría, recordaba muchos de los momentos que ya se han convertido en recuerdos de Supervivientes 2026. Todo ello mientras recalcó la lucha, la constancia, el esfuerzo, las ganas de superación y la valentía que siempre han mostrado los concursantes de este reality. Además, tampoco quiso olvidarse del enorme trabajo que ha hecho todo el equipo de Supervivientes.

«Todos los que formamos parte de la mayor y mejor aventura de la televisión. Hay una aventura más allá de la que veis, es la de los aventureros que la hacen posible», comenzó diciendo María Lamela, visiblemente emocionada. Lejos de que todo quede ahí, la presentadora quiso ir mucho más allá.

«Detrás hay un equipo de más de 200 personas trabajando día y noche, dejándose la piel, un equipo absolutamente incombustible, que desborda ganas, entrega y talento, que me ha enseñado todo lo que sé hasta llegar a día de hoy, que me ha enseñado que el verdadero espíritu de supervivencia también está dentro de cada uno de nosotros», expresó.

Por si fuera poco, añadió algo más: «Gracias por cuidarme tanto, sois los mejores. Gracias a ti, Poseidón, por ser el faro que nos guía en esta locura maravillosa llamada Supervivientes. Espero que sea el primero de muchísimos viajes juntos. Gracias a los 22 valientes que se arriesgaron a dejar de vivir para aprender a sobrevivir y gracias a todos y cada uno de vosotros por seguirnos cada noche y darle sentido a todo lo que hacemos aquí».

Entre lágrimas, María Lamela quiso sentenciar su discurso de la siguiente manera: «Ha sido difícil, sí, pero como las batallas que merecen la pena. Nos vamos muy felices porque lo hemos conseguido. Ahora sí, compañeros, apagamos la palapa… Volvemos a casa». Segundos más tarde, el rincón más mítico de Supervivientes 2026 comenzó a apagar sus luces poco a poco. ¡Esta edición quedará para el recuerdo de todos los seguidores del formato!