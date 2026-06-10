Immanuel Kant, filósofo, sobre la educación: «La educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que su naturaleza es capaz»

Aunque vivió en el siglo XVIII, las reflexiones de Immanuel Kant sobre la educación continúan influyendo en profesores y expertos en educación de todo el mundo. «La educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que su naturaleza es capaz». Lejos de entender la educación como una simple transmisión de conocimientos, el filósofo alemán consideraba que educar significaba ayudar a cada persona a desarrollar de forma plena sus capacidades intelectuales, morales y humanas.

El hombre necesita ser educado

Kant dedicó una parte importante de su pensamiento a la educación, especialmente en su obra Sobre la pedagogía. Allí habla de que el ser humano es la única criatura que necesita educación para poder desarrollar plenamente sus facultades. Mientras que los animales actúan guiados por el instinto, las personas necesitan disciplina, formación e instrucción para alcanzar su máximo potencial.

Para el filósofo alemán, la educación no debía limitarse a preparar a las personas para encontrar un trabajo o adaptarse a la sociedad. Su verdadero objetivo era formar seres humanos capaces de pensar por sí mismos, actuar moralmente y contribuir al progreso de la humanidad.

Educar para el futuro

Una de las ideas más innovadoras de Kant fue que los niños no debían ser educados únicamente para el presente, sino para tener un futuro mejor. Según escribió, la enseñanza debe orientarse hacia una condición más perfeccionada de la humanidad.

Esta visión resulta especialmente relevante en pleno siglo XXI, cuando la inteligencia artificial, la digitalización y los cambios tecnológicos obligan constantemente a replantear los modelos de educación. Muchos expertos consideran que habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad o la capacidad de adaptación encajan perfectamente con la filosofía educativa de Kant.

Curiosidades sobre Kant

Pese a ser conocido principalmente por obras filosóficas como Crítica de la razón pura, Kant impartió durante décadas clases en la Universidad de Königsberg. Su interés por la educación fue tan grande que llegó a afirmar que el ser humano «sólo puede llegar a ser hombre por medio de la educación», una idea que resume la importancia central que otorgaba al aprendizaje en la construcción de la persona y la personalidad.