Qué tabla conviene usar en la cocina: madera, plástico o metal

Elegir la tabla de cortar adecuada para la cocina puede parecer una decisión menor, pero en realidad influye directamente en la higiene, la durabilidad de los utensilios y hasta en la conservación de los alimentos. Los materiales más habituales son la madera, el plástico y el metal, cada uno de los cuales tiene sus propias ventajas e inconvenientes. Tradicionalmente, la tabla de madera ha sido la más utilizada en hogares y restaurantes, ya que la superficie tiene una cierta «elasticidad» natural que ayuda a proteger el filo de los cuchillos. Sin embargo, con el tiempo absorbe humedad y olores, puede convertirse en un foco de bacterias.

Mientras, la tabla de plástico es muy valorada por su practicidad y facilidad de limpieza. Se puede lavar con agua caliente y jabón, y la la mayoría de modelos incluso se pueden meter en el lavavajillas. Asimismo, es habitual utilizar tablas de plástico de diferentes colores para evitar la contaminación cruzada entre alimentos, como carnes, pescados o verduras. Por su parte, la tabla de metal destaca por su resistencia y su carácter higiénico; es muy fácil de limpiar y no absorbe olores ni líquidos, lo que la convierte en una opción duradera desde el punto de vista higiénico. Sin embargo, su dureza puede dañar con facilidad el filo de los cuchillos.

¿Cuál es la mejor tabla de cocina?

#casatiktok #trucocasero #limpiezadecasa #limpieza #fyp #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ♬ Real Love Baby – Father John Misty @_raquelreichel Así es como limpio y desinfecto mi tabla de cortar de madera y queda perfecta! Espero que os sirva 💖 Os digo los pasos que sigo… 1- Límpiala con jabón (tipo Fairy), enjuaga con agua caliente y sécala bien 2- Echa un buen chorro de vinagre de limpieza y bicarbonato y frota. Retira con un paño húmedo 3- Echa sal gorda y frota bien con medio limón, retira con el paño húmedo 4- Frota aceite de coco para hidratar la madera y deja secar en vertical para que no coja moho Así se desinfectará y estará lista para cortar alimentos de nuevo ☺️ #limpiezacreativa

La tabla cumple un papel muy importante en la cocina, ya que protege las superficies de trabajo; cortar directamente sobre la encimera puede provocar cortes y marcas que pueden acumularse y deteriorar la superficie de forma irreversible. Sin embargo, para cumplir correctamente su función, la tabla debe ser lo bastante resistente para soportar los cortes sin agrietarse, pero lo suficientemente «flexible» para no desgastar en exceso el filo del cuchillo.

En este contexto, cabe señalar que hay multitud de bacterias y otros microorganismos que se acumulan en los alimentos. Las carnes crudas, son especialmente propensos a albergar bacterias potencialmente peligrosas como Salmonella o Campylobacter. Mientras, las verduras de hoja verde pueden verse afectadas por microorganismos como Salmonella, E. coli, Cyclospora, Listeria e incluso norovirus. El problema aparece cuando se utiliza la misma tabla para todo, ya que aumenta de forma considerable el riesgo de contaminación cruzada.

Plástico y metal

Las tablas de plástico son resistentes, no porosas y ayudan a reducir la absorción de líquidos, aunque pueden acumular bacterias en los cortes. Es fundamental lavarlas con agua caliente y jabón tras cada uso, y desinfectarlas una vez a la semana. Con el tiempo se desgastan, y es necesario reemplazarlas cuando presentan surcos profundos.

Las tablas metálicas, generalmente fabricadas en acero inoxidable o titanio, destacan por su higiene, ya que no son porosas y, por ende, no absorben líquidos ni olores. Sin embargo, su dureza afecta directamente al filo de los cuchillos. Por este motivo, aunque son resistentes, duraderas y muy higiénicas, no siempre se consideran la mejor opción.

Madera

En una entrevista en el pódcast «Tiene Sentido», Mario Sánchez, especialista en nutrición y seguridad alimentaria, afirmó que la madera en la cocina «a nivel microbiano de bacterias, es de lo peor que hay». Esto se debe a que es un material poroso que «tiende a acumular mucho la humedad, la suciedad y en última instancia o en primera, las bacterias. Si tú cortas en esa tabla un pollo crudo que hemos hablado ya mucho de él, esas bacterias se van a quedar ahí». En este sentido, «las tablas de madera en hostelería y en industria alimentaria no se utilizan».

Sin embargo, «a pesar de estos consejos que os estoy dando, lo más importante es cómo utilices la tabla de madera y cómo la limpies, cómo la conserves al fin y al cabo. Así que lo más probable es que en tu casa, si lo haces todo bien, no te pase nada». Por último, «independientemente del tipo de material, lo más importante con una tabla, ya sea de madera o no, cuando tenga millones de grietas, asegúrate de cambiarla, porque eso sí, va a tener más mugre que un sofá por detrás. Ahí sí que da igual si es de plástico o de madera».