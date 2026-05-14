Pepe Rodríguez (‘MasterChef’) salta a Mediaset y habla de Jordi Cruz: «Hemos estado un mes sin hablarnos»
El conicnero se sincera como nunca
Este miércoles 13 de mayo, en la nueva entrega de 100% Únicos, el formato conducido por Daniel Guzmán, en el que 30 reporteros con trastorno del espectro autista (TEA) conversan con destacados rostros de la cultura y el entretenimiento, Pepe Rodríguez, chef de El Bohío y popular rostro televisivo, gracias al programa MasterChef en TVE, ha repasado junto a los reporteros su historia personal y profesional, poniendo en valor el esfuerzo, la constancia y el papel fundamental de la familia en su vida. Su cercanía y capacidad de empatía han dado lugar a algunos de los momentos más emotivos de la noche.
Sobre cómo conoció a su mujer: «La engañé»
Una de las primeras preguntas fue relacionada con el amor. Uno de los reporteros del programa quiso saber cómo conoció Pepe Rodríguez a su mujer y el cocinero ha respondido: «A la vuelta de nuestro bar pusimos una cervecería y toda la gente joven de Illescas (Toledo) iba allí. Mi mujer no era de Illescas, pero su padre había comprado una casa cerca».
Pepe Rodríguez ha confesado que en cuanto vio a su mujer se fijó en ella y le invitó a una cerveza y a la semana siguiente ella volvió: «La engañé», ha confesado el juez de MasterChef. «¿Cómo la engañaste?», quiso saber una de las entrevistadoras. «Con una cerveza más», confesó el cocinero entre risas, además de añadir: «Cada uno tiene sus armas. Yo utilicé mi labia. Nos fuimos conociendo poco a poco y así estamos».
«Si eres un hombre fiel, ¿por qué tienes esa cara de pillo?», le han preguntado en 100% Únicos al cocinero, algo que él se ha tomado a broma y ha respondido: «Siempre hay que ser un poco pillo. Yo me tomo las cosas con alegría, incluso las cosas malas que me pasan.»
Sobre Jordi Cruz
«El único borde de MasterChef se llama Jordi Cruz», ha dicho Pepe Rodríguez refiriéndose a su compañero del programa de TVE además de añadir: «Hay muy buena relación entre nosotros. Es como si fuera mi hermano, pero nos tocamos las narices. Me encanta tocar las narices. Mucho».
«Yo me he llevado un mes sin hablarme con él, grabando todos los días juntos. No dábamos nuestro brazo a torcer», ha confesado el cocinero y empresario.