Daniel Guzmán desvela cómo le afectó la muerte de Verónica Echegui: «Me pegó muy fuerte»

Como cada fin de semana, el equipo de Fiesta regresó a las tardes de Telecinco con el objetivo de tratar la actualidad de los últimos días. Un encuentro televisivo, presentado por Emma García, donde el público pudo ver a Daniel Guzmán como uno de los invitados. El actor y director se ha convertido en uno de los artistas más conocidos de la pequeña y gran pantalla. Y es que, personajes como Roberto, de Aquí no hay quien viva, o Rafael, de Policías, en el corazón de la calle, son imposibles de olvidar. Una serie de proyectos que han dado forma a su carrera profesional y con los que se ha ganado el cariño del público.

Lejos de quedar aquí, y como comentábamos anteriormente, ha decidido probar suerte en la industria del cine como director. Una labor que está ejecutando muy bien. Pues, fue premiado con un Premio Goya con A cambio de nada. De esta manera, el actor ha querido hacer una breve reflexión de sus años de trabajo en el medio audiovisual. Pero, entre tema y tema, también habló de su querida compañera Verónica Echegui. Pues, recordemos, la actriz falleció el pasado 24 de agosto y lo hizo a los 42 años. Un adiós con el que dejó a todo el país completamente conmocionado.

Daniel Guzmán era muy cercano a Verónica Echegui. Por ello, se le pudo ver en el Tanatorio de La Paz, en Madrid, para despedir a su amiga. Así pues, ha confesado que la artista era muy especial para él. «Todas las pérdidas son complicadas, pero es que ella era maravillosa de verdad. Tenía una luz y un talento… A nivel humano era única. Durante los últimos meses no hablamos y por eso su muerte me pegó muy fuerte, no me lo esperaba», comenzó diciendo.

«Se precipitó todo tan rápido que fue una pérdida que fue difícil para todo el mundo», agregó en el programa de Telecinco. Hasta el día de hoy, no se ha confirmado cuál fue la causa de la muerte de la actriz. Pero, como se ha señalado en diversos medios de comunicación, la joven llevaba un tiempo luchando contra un cáncer. Un triste desenlace para Echegui que supuso una gran sorpresa para todos.

Y es que, ella quería que todo se llevara en la más estricta intimidad. De hecho, el pasado 25 de agosto, cuando los seres queridos de la actriz y sus compañeros de profesión acudieron al tanatorio. Todos intentaron mantener la privacidad de lo sucedido. Daniel Guzmán, por su parte, señaló que la actriz le había pedido que «fuera muy discreto».