El Barça se lanza a pronosticar una nueva fecha de apertura del Camp Nou: «Haremos todo lo posible»

La vuelta al Camp Nou sigue siendo un capítulo que sigue desquiciando al FC Barcelona. Desde hace meses, el club ha estado posponiendo una y otra vez el regreso al estadio al incumplir los requisitos mínimos del Ayuntamiento para conceder la licencia de Primera Ocupación. Este lunes, el Barça ha vuelto a dar más información de los plazos sembrando un nuevo rayo de esperanza para los aficionados azulgranas.

Joan Sentelles, director de operaciones del Barcelona, ha sido el que ha presentado todos los detalles acerca del punto en el que se encuentra actualmente el Camp Nou y relajar tensiones acerca del escándalo que ha surgido en las últimas horas a raíz de elegir a Limak como la empresa encargada de hacer la obra pese a ser la peor valorada de los técnicos.

Sobre lo último, defendió la postura de por qué fueron los elegidos en la fase de concurso: «Se pidió opinión tanto a los de mantenimiento como a los de tecnología. Ellos nos aportaron su visión de la documentación que dieron todas las constructoras. Luego toda la información se trasladó a diferentes actores y se tomó la decisión. Mucha gente supervisó el proceso».

Una de las principales críticas de los técnicos a Limak fue que no serían capaces de cumplir con los plazos que aparecían en su presentación. Aun así, Sentelles siempre defendió su candidatura: «La dirección de obra sí decía que Limak cumpliría con los calendarios. Demostraron una capacidad de saber adaptarse a los cambios que otras empresas no tenían».

«Un informe los descalificaba porque no hablaban castellano. Eso no es un criterio válido para decir que no llegaban a tiempo. Mi tarea fue analizar, mirar todas las propuestas, saber qué sesgos podían tener cada informe y tomar decisiones», añadió Joan en una entrevista para la Cadena Ser.

La vuelta al Camp Nou, ¿mediados de noviembre?

En un principio, la fecha que se esperaba fue que, después del parón de selecciones, el Barcelona pudiera regresar al Camp Nou. En estos últimos días, el club se ha reunido con el Ayuntamiento y Sentelles asegura que ya hay luz verde: «Parece que esta semana nos darán la licencia de primera ocupación para la fase 1A. Calculo que la licencia de la fase 1B la deberíamos tener hacia mediados de noviembre. Estoy seguro de que el Ayuntamiento y nosotros haremos todo lo que esté en nuestra mano para volver contra el Athletic Club», explicó.

Una licencia que cumpliría con el objetivo que se habían propuesto hace unos días para poder tener 45.000 de aforo y así mantener los mismos ingresos que está teniendo jugando en Montjuic. Una vez ya pueda volver el equipo a jugar en su estadio, estaría previsto que la cubierta se colocase en verano de 2026 con un plazo que rondaría los «cuatro meses y medio», según Sentelles.