Eduardo Inda arremete contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, tras publicar una encuesta que otorga al PSOE una ventaja de 15 puntos sobre el Partido Popular. «¿Qué carajo te has metido, José Félix? Porque esto ya es una auténtica salvajada. Un disparate incluso para ti, Tezanos», ironiza Inda.

«Utilizar el Centro de Investigaciones Sociológicas para mentir como bellacos, para hacer encuestas a la carta del presidente del Gobierno, se llama delito de malversación de caudales públicos. Aquí y en Sebastopol», denuncia el director de OKDIARIO.

Inda calificó la última encuesta del CIS como «para mear y no echar gota», especialmente en un contexto en el que «la mujer del presidente del Gobierno está imputada, su hermano procesado, su último secretario de organización —su último número dos— en la cárcel, el anterior camino de Jerez, otro de los ocupantes del Peugeot también camino de Jerez y el fiscal general del Estado procesado igualmente que el hermano del presidente».

«La verdad es que es sencillamente de locos», insiste. El periodista no se contuvo y lanzó una pregunta directa a Tezanos: «¿Qué te has metido esta vez? ¿Ayahuasca, marihuana, cocaína o LSD? ¿Qué carajo te has metido, José Félix? Porque esto ya es una auténtica salvajada. Un disparate incluso para ti, Tezanos».

Inda también carga contra la situación democrática del país: «España cada vez es menos una democracia y más una autocracia».