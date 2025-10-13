El nº 2 de Cerdán difunde una foto antigua de Moreno para hacer creer que estuvo en los toros el domingo

Juanfran Serrano, diputado del PSOE por Jaén y hasta hace unos meses mano derecha del encarcelado Santos Cerdán, ha difundido este lunes a través de sus redes sociales una fotografía de la pasada Feria de Abril para hacer creer que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, estuvo viendo una corrida de toros en Las Ventas en plena crisis del cribado del cáncer de mama. Y lo mismo ha hecho José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento, quien ha acompañado la foto antigua de la siguiente frase: «Que se quema Andalucía en verano, Bonilla está en los toros. Que fallan los cribados de cáncer, Bonilla está en los toros. No falla». Lo que no falla, una vez más, es la izquierda difundiendo bulos. Y es que fuentes próximas a Juanma Moreno aseguran a OKDIARIO Andalucía que el presidente andaluz no estuvo este domingo en Las Ventas y que la imagen difundida por la izquierda es de hace meses, concretamente de la Feria de Abril.

Juanfran Serrano, por su parte, ha acompañado la imagen antigua con las siguientes palabras: «En el día de ayer Juanma Moreno en los toros. La verdad es que se le ve preocupado por todos los casos de cáncer de mama que no han atendido, muy afectado por la preocupación que debe de tener al no saber ni las cifras de cuantas (sic) de estas mujeres han fallecido por este error garrafal que ha querido tapar el PP».

Serrano y el caso Koldo

Cabe recordar que el que fuera mano derecha del número 3 del PSOE llegó a presumir en sus redes sociales de unas obras en Jaén (autovía A-32) que fueron impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y que impulsaron los implicados en la trama del caso Koldo. Se trató de un amaño de una constructora amiga a la que se le hizo una adjudicación viciada e irregular según ha denunciado la UCO en su informe fechado el 5 de junio y al que ha tenido acceso este medio.

Juanfran Serrano, diputado del PSOE por Jaén y miembro de la Ejecutiva Federal del partido, se atribuyó como miembro del mismo el éxito de las obras relativas a la autovía A-32. Y lo hizo pese a que uno de los tramos fue amañado por la red conformada por el ex ministro José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el propio Santos Cerdán, a quien la Guardia Civil sitúa en la «gestión» de las mordidas.

Según su mensaje fechado el 11 de diciembre de 2019, sostuvo que la actuación en la A-32 a su paso por Úbeda y Torreperogil, fue ejemplo del los ideales que defendía el Gobierno socialista: «Progresar, idear, transformar para avanzar. ¡Seguimos trabajando y construyendo! ¡Esta es nuestra patria y nuestra bandera! Progreso!».