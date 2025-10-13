Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Adriana preocupa a todos al desmayarse, nuevamente

No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. De hecho, estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 10 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 273 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los seguidores de esta sorprendente historia han sido testigos de cómo Luisa no puede evitar disimular ante Pepa cuando la sorprende con Tomás. Todo ello sin tan siquiera imaginar que la prueba de que lo está ayudando va a acabar en manos de Alejo.

Por lo tanto, las cosas no van a tardar en complicarse, como no podía ser de otra manera. En cuanto al duque, continúa en una posición bastante sorprendente y complicada. Es por eso que Rafael y Adriana no han dudado un solo segundo en llevar a cabo un nuevo plan que tiene estrecha relación con él. ¿En qué consiste, exactamente? En hacer todo lo que está en su mano para tratar de conseguir que el duque abra de una vez los ojos respecto a Victoria. Ambos son conscientes de lo que tienen entre manos y lo complicado que va a ser lograrlo, pero es un hecho que no van a parar hasta conseguirlo. Sin importar en absoluto las posibles consecuencias a corto y largo plazo.

¿Qué sucede en el capítulo 274 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 13 de octubre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Hernando hace todo lo posible por animar a Irene. Pues, le hace comprender que no tiene más alternativa que aceptar su destino. Por su parte, Leonardo ve en Mercedes una gran aliada y la utiliza para evitarlo.

Un conjunto de situaciones que prometen no dejar indiferente a nadie. Adriana, que está embarazada, perderá el conocimiento. Además, una de las situaciones más reveladoras tendrá lugar en la Casa Grande. Y es que, José Luis tomará una decisión que supondrá un antes y un después en el futuro de Valle Salvaje. ¿Qué será? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.