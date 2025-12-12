¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 12 al 16 de diciembre de 2025

La emoción sigue por todo lo alto cada tarde en Pasapalabra, que sigue esperando a que sus participantes consigan el esperado bote. Las miradas están puestas en Rosa, ya que Antena 3 está promocionando un momento muy especial en el que aparece conteniendo la respiración cuando lanza la respuesta para la última letra de su rosco. No se sabe si ese será el día en el que se lo lleve o se quede a las puertas. Estos son los cuatro invitados que estarán desde el viernes 12 y hasta el martes 16 de diciembre de 2025 en el plató.

Antonia San Juan

La actriz canaria está superando un cáncer del que se encuentra en pleno tratamiento, pero eso no le impide seguir con su agenda, como por ejemplo acudir a programas de televisión como Pasapalabra. Por muchos es recordado por su papel en La que se avecina interpretando a Estela Reynolds, aunque en los últimos años está centrada en su faceta teatral, siendo productora de sus propias obras.

Jesús Álvarez se estrena en ‘Pasapalabra’

Durante 47 años ha sido periodista deportivo, siendo la mayoría de ellos una de las caras más reconocibles de TVE en los informativos y programas especializados. Su salida de la pública fue forzada, ya que se trataba de una jubilación obligada, pese a que él quería seguir trabajando. Actualmente está en plena promoción de Cerca de las estrellas, libro escrito por él en el que narra las experiencias con cientos de deportistas a lo largo de su carrera.

Andy Morales (ex de Andy y Lucas)

El cantante está de plena actualidad por su separación de Lucas, el que fuera su amigo y compañero de grupo durante más de dos décadas. Su final ha sido de lo más complicado, lleno de reproches, acusaciones y polémica. Ahora, una vez terminó su gira de despedida, acaba de presentar Marioneta, su primer single en solitario.

Paola Dominguín es una clásica de ‘Pasapalabra’

Estamos, indudablemente, ante una de las supermodelos más reconocidas de nuestro país. A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado para un gran número de prestigiosas marcas y firmas como es el caso de Armani, Valentino, Calvin Klein, Paco Rabanne y Carolina Herrera, entre otras tantas.

Pero no todo queda ahí, ya que Paola también ha destacado por su trayectoria como actriz. Además, es hermana de Miguel Bosé y mantuvo una relación con José Coronado, con quien tuvo a su hijo Nicolás. Posteriormente, se convirtió en madre de Alma Villalta, que nació fruto de su relación sentimental con el músico Manuel Villalta.