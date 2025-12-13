La empresa española Ferrovial ha logrado entrar en el Nasdaq 100, el índice que recoge a las 100 empresas más importantes del sector de la industria tecnológica. Así, tras su travesía por el mundo, en la cual la primera parada fue Países Bajos para poder entrar en el mercado estadounidense, la constructora ha logrado su objetivo de ser la primera compañía de España en cotizar en este selectivo norteamericano. Esto ha sucedido gracias a su capitalización de mercado, que ha superado al de otras empresas que competían por entrar.

En el Nasdaq 100 se encuentran gigantes como Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet (Google), Meta, Tesla, Intel, Paypal o Netflix, entre otras. La más valiosa, Nvidia, capitaliza 5 billones de euros (casi tres veces el Producto Interior Bruto de España), frente a los 41.100 millones de euros de Ferrovial.

Fuentes solventes del mercado han explicado a este periódico que la entrada en el Nasdaq 100 ofrece a Ferrovial la posibilidad de acceder a mucha más liquidez. Esto se debe a que hay numerosos fondos que invierten en el índice al completo. Es el caso de los fondos indexados, que replican los movimientos del selectivo.

Por ello, entrar en este ránking de 100 empresas provoca de forma inmediata que entre mucho más dinero y la capitalización se incremente, algo que supone un hito en la historia empresarial de España. Ninguna compañía española había conseguido esto.

Y es que las empresas de España suelen cotizar en EEUU a través de ADR (Certificado de Depósito Americano, por sus siglas en inglés). Esta herramienta permite a los inversores de la nación norteamericana comprar acciones de compañías extranjeras sin que estas coticen directamente en su país.

Sin embargo, Ferrovial optó por otro método: llegar a EEUU a través de Países Bajos. Y es que la nación neerlandesa da muchas más facilidades a las empresas para cruzar el Atlántico y entrar en las bolsas norteamericanas.

Ferrovial en el Nasdaq 100

Ferrovial cada vez ha tenido más peso en el mercado de Estados Unidos. De hecho, hay sesiones en las que llega a mover más dinero en Nueva York que en Madrid. Por ejemplo, algún día se llegaron a negociar 1,1 millones de acciones en el Nasdaq y 745.000 en Madrid.

La empresa española movió inicialmente su sede social a Países Bajos para poder acceder a Wall Street. Uno de los grandes objetivos era conseguir entrar en el Nasdaq 100, un selectivo de las mayores empresas no financieras del índice, cuya entrada hace que gane aún mayor protagonismo.

Poco a poco, la mercantil que preside Rafael del Pino se ha ido acercando a ese objetivo. El Nasdaq 100 destaca por su enorme rendimiento, que supera a otros grandes como el S&P 500.

Por ejemplo, en el último año, el S&P 500 logró un incremento cercano al 20%, mientras que el Nasdaq 100 acumula unos ascensos superiores al 30%, 10 puntos porcentuales más que las 500 empresas con mayor capitalización de EEUU.

El motivo de sus grandes subidas se debe, principalmente, a que en él se encuentran las tecnológicas que están desarrollando la inteligencia artificial (IA). Auténticas compañías referentes a nivel mundial que cada vez ganan más notoriedad.