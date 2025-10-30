Ferrovial ha registrado en el último mes una media de 59 millones de euros diarios en su cotización en el Nasdaq de Estados Unidos, lo que supone casi la mitad de los 120 millones de euros diarios que ha movido en el Ibex 35 de España en el mismo periodo.

En el día del debut de la empresa española en norteamérica el pasado mes de mayo de 2024, su volumen se limitó a solo 3,5 millones de euros, casi un 90% menos de lo que negoció esa jornada en España, pero el interés de los inversores por la empresa española de infraestructuras ha ido creciendo en el último año y medio.

En concreto, desde que empezó octubre, los inversores han negociado una media de 1,1 millones de títulos de Ferrovial en Estados Unidos a un precio medio de 61,7 dólares. En España, el número de acciones que mueve cada día es de 2,3 millones de títulos a un precio medio de 53 euros.

Hay jornadas en las que llega a mover más dinero en Nueva York que en Madrid. Por ejemplo, el martes de esta semana se negociaron 1,1 millones de acciones en el Nasdaq y 745.000 en Madrid.

La diferencia se encuentra, principalmente, en las grandes jornadas, como en la posterior a la presentación de resultados (el miércoles), en la que en Madrid se negociaron casi 9 millones de acciones frente a solo 1,4 millones en Nueva York.

Todo ello está abriendo el camino a uno de los objetivos de Ferrovial cuando lanzó su cotización en Estados Unidos (y para lo cual movió previamente su sede social a Países Bajos), entrar en el Nasdaq 100, un selectivo de las mayores empresas no financieras del índice, cuya entrada haría ganar aún mayor protagonismo a la empresa.

En el Nasdaq 100 se encuentran gigantes como Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet (Google), Meta, Tesla, Intel, Paypal o Netflix, entre otras. La más valiosa, Nvidia, capitaliza 5 billones de euros (casi tres veces el PIB de España), frente a los 41.100 millones de euros de Ferrovial.

Sin embargo, hay unas 20 empresas en el índice que capitalizan actualmente menos que la española. El próximo mes de diciembre, el Nasdaq 100 volverá a renovarse y podrá ser la oportunidad para que Ferrovial se incorpore.