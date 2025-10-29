Las acciones de Ferrovial caían un 3,5% en el arranque de la sesión bursátil de este miércoles, 29 de octubre, hacia las 9 horas, después de conocerse su última cuenta de resultados, que si bien indican un aumento de sus ingresos en un 6%, no incluye partidas como el beneficio al ser trimestrales. Una hora después de la apertura de la Bolsa, la caída de la compañía se ha moderado hasta el 2,69%.

Ferrovial ingresó 6.911 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone un alza del 6,2% respecto al mismo periodo del año anterior en términos comparables, impulsada por las operaciones de sus autopistas en Norteamérica.

La empresa dirigida por Rafael del Pino ha encabezado las caídas del Ibex 35 con un retroceso del 3,47% a las 9.00 horas, hasta los 53,16 euros por acción, aunque minutos después moderaba la bajada al 2,69%, situándose en 53,56 euros.

Los ingresos de la compañía han estado aupados por las operaciones que ha ejecutado Ferrrovial en Estados Unidos (EEUU). En concreto, su segmento de autopistas ingresó 1.021 millones de euros, un 14,4% más, destacando su vía canadiense (407-ETR) o las managed lanes de Estados Unidos.

La primera impulsó un 13% el ingreso medio por trayecto, tras subir los peajes; mientras que las segundas, que son vías que permiten elegir si viajar por un carril de pago o no, registraron un incremento de esta métrica del 14,2%.

La división de aeropuertos también experimentó un alza del 15,8%, pero sus ingresos se limitaron a 73 millones de euros, procedentes principalmente de su aeropuerto en Turquía (Dalaman).

El negocio de construcción, que sigue siendo el que más ingresos aporta al grupo, hasta 5.420 millones de euros, solo registró un aumento del 4,6%, por su negocio en Estados Unidos (Webber), que subió un 21,2%, frente a la caída del 0,5% de Polonia (Budimex) o del 0,1% de Ferrovial Construcción.

La cartera de pedidos de esta división alcanzó los 17.168 millones de euros, manteniéndose cerca de máximos históricos, con EEUU representando el 47%, Polonia el 22% y España el 15% del total.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del conjunto del grupo fue de 1.031 millones de euros en los primeros nueve meses del año, lo que representa un aumento interanual del 4,8% en términos comparables.

Ferrovial cerró este periodo con una posición financiera que arroja 4.175 millones de euros de liquidez y una deuda neta consolidada de -706 millones de euros, excluyendo proyectos de infraestructuras en ambos casos.