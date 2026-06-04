Los conciertos de Bad Bunny en Madrid han convertido la ciudad en un epicentro cultural. En su gira Debí tirar más fotos World Tour, el artista ha llenado el Estadio Metropolitano durante varias noches, atrayendo a numerosas celebridades. Y en la famosa Casita, donde el cantante recibe invitados, han pasado nombres como Ester Expósito, los Javis o Marcelo, pero la presencia que más ha llamado la atención ha sido la de Marta Ortega, presidenta no ejecutiva de Inditex. Que Marta Ortega estuviera invitada no es un hecho aislado…

Marta Ortega y la conexión entre Inditex y Bad Bunny

En los últimos meses, la relación entre Bad Bunny e Inditex se ha fortalecido. El cantante ha llevado prendas de Zara en momentos clave como la Super Bowl o la MET Gala, reforzando una alianza simbólica entre moda española y cultura global. La cena de Bad Bunny con Marta Ortega y su círculo cercano en Bascoat en Madrid consolidó esta conexión. Marta, figura clave en la transformación internacional de Inditex, aparece aquí como una pieza estratégica en el cruce entre moda, cultura pop y negocio global.

Bascoat: el restaurante vasco moderno de Madrid

El lugar elegido fue Bascoat, situado en el Paseo de la Habana, uno de los restaurantes más comentados de la capital. Dirigido por Nagore Irazuegi y el chef Rodrigo García, el proyecto reinterpreta la cocina vasca tradicional con un enfoque contemporáneo. En muy poco tiempo, Bascoat ha conseguido dos Soles Repsol y presencia en la Guía Michelin, consolidándose como uno de los restaurantes más prometedores de Madrid. Su éxito se basa en el producto de temporada, la técnica moderna y una experiencia de sala muy cuidada.

La cocina que enamora a Dabiz Muñoz

Uno de los grandes avales del restaurante es el reconocimiento de otros chefs. El chef Dabiz Muñoz ha elogiado públicamente Bascoat, destacando su nivel y su propuesta gastronómica, algo que ha aumentado su prestigio entre la élite culinaria. En su carta destacan platos como las gildas reinterpretadas, la tartaleta de quisquilla, el puerro confitado con gamba blanca o el rodaballo a la parrilla. También sobresalen propuestas como la txuleta de vacuno madurado, símbolo del restaurante.