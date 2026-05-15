Ya está en vigor: el Gobierno confirma ayudas de 21.000 euros para reformar cocinas y baños

El Gobierno ofrece ayudas de más de 21.000 euros para las personas que lleven a cabo reformas en la vivienda que puedan acreditar la mejora de la eficiencia energética del inmueble, edificio o barrio. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha hecho un comunicado oficial con todas las bases de unas ayudas que están financiadas por los Next Generation de la Unión Europea. Consulta en este artículo todas las ayudas que ofrece el Gobierno con el dinero de Europa de más de 21.000 euros para los ciudadanos que mejoren la eficiencia energética de sus viviendas.

Estas ayudas de 21.000 euros para las personas que lleven a cabo reformas en su vivienda están dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que tiene como objetivo impulsar la rehabilitación de edificios residenciales, viviendas y barrios. Así que este programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales pretende alcanzar 510.000 actuaciones de renovación de viviendas en el segundo trimestre de 2026.

«El objetivo global de las actuaciones es reducir al menos un 30% el consumo de energía no renovable en los hogares y descarbonizar y bajar la demanda de calefacción y refrigeración como mínimo un 7%», informa en su página web el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que también deja claro que para acceder a estas ayudas de hasta 21.000 euros que ofrece el Gobierno habrá que acreditar la reducción del consumo y «para ello un experto tiene que expedir un certificado energético de la vivienda o del edificio antes y después de la actuación».

Las ayudas de 21.00 euros del Gobierno

Las ayudas de 3.420 euros irán a parar a las personas que puedan confirmar una mejora de la eficiencia energética en viviendas unifamiliares, pisos, edificios y entornos residenciales. Las cuantías serán las siguientes:

Hasta 6.300 euros para los que reduzcan el consumo un 30% (afecta a viviendas o pisos).

Hasta 11.600 euros para los que logren una reducción del 45% (afecta a edificios residenciales).

Hasta 21.400 euros para los que logren una reducción del 80%. (afecta a barrios o entornos residenciales).

También podrán acceder a una ayuda los que logren una reducción de 7% en la demanda de calefacción y refrigeración y consigan un certificado energético. La subvención será del 100% en caso de personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y social. Los ámbitos de actuación serán sobre barrios o entornos residenciales impulsados por el ayuntamiento, en edificios residenciales bajo iniciativa de las comunidades de vecinos o en viviendas unifamiliares o pisos. Las ayudas se entregarán a los que realicen estas actuaciones:

Fachada y cubiertas.

Mejora del aislamiento y la carpintería de edificios.

Cambio de ventanas en viviendas.

Digitalización.

Instalación de placas solares y fotovoltaicas.

Aerotermia.

Mejora de accesibilidad a los edificios.

Retirada de amianto.

Mejora de zonas verdes y construcción de parques.

Reurbanización y mejora del entorno físico de los barrios.

Los gobiernos regionales, a partir de los aparatos correspondientes de las comunidades autónomas, serán los encargados de administrar estas ayudas a las que se podrá acceder cumpliendo un requisito indispensable: poder demostrar de forma oficial la mejora de la eficiencia energética de la vivienda.