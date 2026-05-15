Adiós a los Santos de Hielo: el polvo del Sáhara trae consigo el verano oficialmente a España

El polvo del Sahara trae consigo el verano oficialmente en España, será mejor que nos preparemos para lo peor. Vamos a vivir uno de los cambios de tiempo más bruscos de los últimos años, en un paso del frío propio casi del mes de octubre o noviembre a volver de nuevo a sentir que el verano llega a pasos de gigante. El descenso de las temperaturas será algo contra lo que tendremos que luchar, de una forma o de otra, llega un cambio de tendencia importante.

Estaremos muy pendientes de una situación del todo inesperada, en estos días en los que realmente tocará saber qué es lo que puede pasar en breve. En estos momentos en los que realmente tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve. Con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden ser los que realmente nos acompañarán en breve. Vamos a pasar de un marcado descenso de las temperaturas a un aumento que pone los pelos de punta y que nos volverá a situar en el tiempo en el que estamos en el mapa.

Los Santos de Hielo se despiden

Estos días que tenemos por delante nos estará esperando un marcado cambio de tendencia que puede ser esencial. Tocará estar muy pendientes a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca, con la mirada puesta a un giro radical que será uno de los más intensos de los últimos tiempos.

En especial si tenemos en consideración que hemos pasado en estos días los Santos de Hielo. Esas fechas en el calendario en el que tradicionalmente puede volver el frío. En un recuerdo de lo que quizás tocará empezar a tener en consideración lo que nos estará esperando.

Estamos teniendo una serie de elementos que nos están trasladando a unos días muy diferentes. A aquellos en los que en realidad nos tocará reconocer claramente lo que nos espera. Con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar convirtiéndose en algo realmente nuevo.

Es hora de saber qué puede pasar en breve, con una mirada puesta a un cambio que podría acabar siendo lo que nos afectará en unos días en los que el tiempo puede ser el que nos traslade directamente al verano más auténtico en estos días.

El polvo del Sahara trae consigo oficialmente el verano en España

En España hemos visto llegar sin esperarlo una masa de aire polar que nos ha trasladado a unos días en los que el tiempo parecía más propio del otoño que de estos días de primavera. Ahora vamos a vivir un giro radical que nos devolverá a la fecha que tenemos en el calendario.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «La concentración de polvo en suspensión en la atmósfera ha aumentado con el paso de los años. Un fenómeno que, según estudios recientes, también contribuye al calentamiento global. Normalmente, cuando hablamos de calentamiento global, hacemos especial alusión al dióxido de carbono, el principal responsable del aumento de la temperatura. También hay otros gases, como el vapor de agua o el metano, que contribuyen al calentamiento, pero hoy sabemos más sobrelas partículas en suspensión y el papel clave que desempeñan. Entre todas ellas, destaca el polvo procedente de los grandes desiertos del planeta. Una de las principales fuentes es el desierto del Sáhara, en el norte de África. Esas partículas son cada vez más abundantes, y los estudios más recientes sobre su impacto indican que su efecto en el clima podría estar claramente infravalorado, lo que abre una nueva línea de investigación sobre cómo evoluciona el sistema climático terrestre».

El tiempo puede cambiar de forma brusca en estos días que nos estarán esperando y que pueden ser claves la AEMET: «Se prevé una tendencia a la estabilidad en la Península y Baleares a medida que el anticiclón gane terreno desde el oeste. No obstante, en el norte de la Península aún predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos occidentales. En el resto del territorio, los cielos estarán en general despejados, aunque el desarrollo por la tarde de nubosidad de evolución podría dejar algún chubasco ocasional en Andalucía oriental. Nevará de forma débil durante la madrugada en montañas del norte por encima de los 1300-1400 metros. En Canarias, se espera un predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas y de intervalos nubosos en el resto. Son probables los bancos de niebla matinales dispersos en entornos de montaña del norte. Las temperaturas máximas descenderán en Alborán y los litorales del sureste peninsular y ascenderán en el resto de la Península. Las mínimas descenderán en la mayor parte de la Península y en Baleares, con heladas débiles en montañas de la mitad norte. No se prevén cambios relevantes en las temperaturas en Canarias».