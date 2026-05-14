El frío de los «Santos de Hielo» se acerca a España: el punto álgido llegará entre el jueves y el sábado

El punto álgido llegará entre el jueves y el sábado, el frío de los Santos de Hielo se acerca a España y puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar ante algunos cambios que nadie hubiera imaginado. En especial, si tenemos en cuenta que estamos ante un mes de mayo en el que todo puede ir cambiando por momentos. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en breve.

Estaremos pendientes de un cielo que puede darnos señales de cambios y que, sin duda alguna, estaremos a merced de una situación del todo inesperada. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en esta recta final que nos traerá un fin de semana de esos que no se olvidan. Tocará saber qué es lo que puede pasar en breve, cuando el tiempo se convierte en protagonista. Es momento de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de cambios que van a ser claves.

Se acerca a España el frío de los Santos de Hielo

Los santos de hielo son una realidad que puede cambiarlo todo, en especial si tenemos en cuenta que pasaremos de ir en manga corta a tener que afrontar un marcado cambio de tendencia. Nos espera un tiempo que puede ser clave en estos días en los que el sol parece que nos abandonará.

No es un hecho nuevo, sino que responde a una sabiduría popular que nos dice que no debemos dejar atrás estos días en los que parecerá que el tiempo nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. En especial si tenemos en cuenta que nos espera un marcado giro de guion.

Es momento de conocer lo que pasará en breve con la mirada puesta a un fin de semana de mucha actividad. Podemos tener la sorpresa de tener que sacar la chaqueta o incluso el abrigo ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, es esencial que tengamos en cuenta y para el que quizás no estaremos del todo preparados. El frío se acerca a toda velocidad con unos Santos de Hielo que pueden cambiarlo todo por completo, es hora de saber qué nos estará esperando.

El punto álgido llegará entre el jueves y el sábado

Entre el jueves y el sábado será mejor que nos preparemos para afrontar una serie de cambios que van a ser una realidad en breve. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días que tienen nombre propio y no es casualidad, los expertos se ponen de acuerdo en explicarnos este fenómeno.

Tal y como explican los expertos de Meteored: «En el acervo cultural, la presente semana de mayo se celebran las onomásticas de una triada de santos del Hielo. El pasado lunes (11 de mayo) fue el primero de ellos (San Mamerto), ayer martes (12 de mayo) le tocó el turno a San Pancracio y hoy miércoles (13 de mayo) es el día de San Servancio. Las heladas de estos días (hoy incluido) han quedado restringidas a zonas altas de montaña, sobre todo de los Pirineos, pero esto va a cambiar a partir del viernes».

Siguiendo con la misma explicación desde la AEMET nos dan una previsión del tiempo que no pinta nada bien: «Un frente dejará una situación de inestabilidad en el tercio norte peninsular, con cielos cubiertos y precipitaciones en el norte de Galicia, área cantábrica, Pirineos y especialmente en el nordeste de Cataluña donde es probable que sean localmente fuertes, pudiendo también ser persistentes e ir ocasionalmente con tormenta. No se descarta que pudieran afectar de forma débil a regiones aledañas al sur. Nevará en montañas del norte a partir de 1400/1600 metros. Tiempo estable en el resto de la Península y Baleares con cielos poco nubosos en general, si bien por la mañana con abundante nubosidad baja en el resto de la mitad norte y zonas del extremo oeste, y por la tarde con el desarrollo de nubes de evolución que podrían dejar algún chubasco aislado en montañas del centro y puntos del cuadrante nordeste. Asimismo también podría producirse algún chubasco aislado en el norte de Baleares. En Canarias, predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones ocasionales en las islas montañosas y poco nuboso o con intervalos en el resto. Probables brumas y bancos de niebla matinales en entornos de montaña, Galicia, Estrecho y regiones de ambas mesetas. Las temperaturas máximas descenderán en el tercio norte peninsular, de forma localmente notable en la Cantábrica; ascensos en la mitad sur y pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en el cuadrante noroeste y sin grandes cambios en el resto. Heladas débiles en zonas altas de los Pirineos».