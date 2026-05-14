Castilla y León: Intervalos nubosos y lluvias débiles según previsión AEMET

El tiempo en Castilla y León para hoy, 14 de mayo de 2026, presenta intervalos nubosos que podrían evolucionar en el transcurso del día, especialmente en el norte y este donde se esperan algunas precipitaciones débiles en zonas de montaña. Las temperaturas se mantendrán estables o disminuirán levemente, siendo este descenso más notable en el extremo norte. El viento soplará del noroeste, con posibilidades de rachas fuertes.

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Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 14 de mayo

Nubes y chubascos al caer la tarde en León

El cielo se despereza lentamente en León, con nubes que asoman suavemente mientras la temperatura matutina ronda los seis grados. A medida que avanza el día, la atmósfera se irá cargando y aunque no se prevén lluvias por la mañana, ya por la tarde hay cierta probabilidad de chubascos. La brisa fresquita del noreste, a unos veinte kilómetros por hora, acariciará los rostros de quienes salgan a disfrutar del aire libre, llevándose consigo la sensación de frescura que se hace más escasa al caer el sol.

Con una máxima de quince grados, la tarde irá ganando en calidez, pero la humedad elevará la sensación térmica, haciéndola más cercana a los catorce grados. A medida que languidezca el día, el cielo se irá oscureciendo y la oportunidad de lluvia se hará más palpable. Desde la salida del sol, a las 07:01, hasta su retirada a las 21:36, la jornada invita a disfrutar de los matices del tiempo, donde cada hora tendrá su propio encanto, pese a un ambiente a veces pesado.

Zamora: nubes grises y posible lluvia

Las primeras luces de la mañana en Zamora traen consigo un aire fresco y una sensación de tensión en el ambiente. Las nubes grises se agrupan en el cielo, presagiando que las rutinarias actividades diarias podrían verse interrumpidas por el inminente cambio del tiempo. Los termómetros marcan un inicio templado, pero la inestabilidad viene en camino.

A medida que avanza la jornada, la temperatura alcanzará un máximo de 19°C, pero la tarde promete ser más invernal, con un marcado descenso. Se prevé una probabilidad de lluvia del 15% para la tarde-noche y rachas de viento que podrían superar los 30 km/h. Además, la sensación térmica puede descender hasta los 7°C. Es un día perfecto para no olvidar el paraguas, pues el tiempo no está dispuesto a dar tregua.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y suave brisa

Esta jornada en Salamanca amanece con un cielo mayormente despejado, dejando entrar los primeros rayos de sol a las 07:06. La temperatura mínima se sitúa en 9 grados, pero la sensación térmica puede descender hasta los 8 grados, creando un ambiente fresco por la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca algo nublado y las temperaturas alcancen hasta 19 grados. La humedad relativa, que ronda el 95%, hará que el ambiente se sienta un poco pesado.

Por la tarde, el viento soplará suavemente de dirección este, con ráfagas que pueden alcanzar hasta 30 km/h. Aunque no hay probabilidad de lluvia significativa, el día se desarrollará con temperaturas agradables y una ligera brisa, proporcionando un contraste acogedor después del calor del mediodía. Con la puesta del sol a las 21:32, Salamanca disfrutará de más de 14 horas de luz, ideal para un tranquilo paseo al caer la tarde.

Valladolid: cielos nublados y ambiente agradable

La jornada se presenta con un tiempo mayormente estable, con algunas nubes que no restarán luminosidad. Las temperaturas se mantendrán agradables, con un suave viento del norte que aportará frescura sin llegar a incomodar, además de una sensación térmica igualmente templada a lo largo del día.

Es un día perfecto para disfrutar de un paseo por la ciudad, aprovechando el ambiente tranquilo que invita a realizar actividades al aire libre. Sería ideal culminar la tarde con un café en una terraza, disfrutando de la compañía y del paisaje.

Cielos grises y lluvia persistente en Burgos

Mañana en Burgos se presentará con cielos grises y una atmósfera húmeda, ya que la lluvia comenzará a hacerse presente desde primeras horas. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 7 grados, lo que contribuirá a una sensación térmica fresca que no superará los 6 grados.

Con el paso del día, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, especialmente por la tarde y noche, donde se espera una intensa precipitación. Es recomendable llevar paraguas y vestirse con prendas impermeables para afrontar el mojado panorama.

Palencia:

Sol mañanero con tardes inestables

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 5 grados. A medida que avanza el día, el mercurio subirá hasta los 15 grados, mientras un suave viento del norte de 15 km/h acompaña la jornada. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, se podrían registrar algunas gotas ligeras hacia la tarde-noche, ya que la atmósfera se mantiene inestable.

Con el sol declinando, es recomendable aprovechar la luminosidad matutina antes de que se presenten esas posibles precipitaciones. La temperatura mínima se siente más baja, con una sensación térmica de 5 grados, pero por la tarde, el matiz se transforma y se puede disfrutar de una sensación más agradable de hasta 16 grados. La humedad variará entre el 50% y el 100%, lo que contribuirá a un ambiente fresco y dinámico.

Ambiente fresco y soleado hoy en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos mayormente despejados, creando un ambiente fresco y agradable, ideal para disfrutar de un paseo. La temperatura mínima ronda los 6 grados, pero se espera que poco a poco suba, alcanzando los 14 grados por la tarde. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá despejado y el viento soplará de manera suave, lo que hará que la sensación térmica se sienta un poco más cálida.

Ya en la tarde-noche, el panorama seguirá estable, con solo un leve riesgo de lluvia. La recomendación es aprovechar el día con ropa ligera, sin olvidar una chaqueta por si cae la temperatura al caer la noche. Mantente atento a esos momentos de sol, porque serán un deleite para los sentidos.

Segovia: Ambiente fresco con chubascos laterales

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas mínimas que rondan los 8°C y un cielo que se mantendrá variable durante la mañana. A medida que avanza el día, los termómetros alcanzarán los 16°C y se anticipan chubascos intermitentes desde media mañana, lo que podría dejar el aire ligeramente húmedo.

Con la llegada de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá a un 5%, lo que sugiere que la noche será más tranquila. Sin embargo, se recomienda llevar un paraguas a mano por si acaso, ya que la inestabilidad matutina puede dejar sorpresas. Además, el viento soplará del norte a una velocidad media de 15 km/h, aportando un toque fresco a la jornada.

Ambiente variable con posibilidad de lluvia en Soria

El día amanece en Soria con un fresco despertar, donde el termómetro muestra apenas 6 grados y la sensación térmica se siente aún más baja. A medida que avanzamos hacia la mañana, la temperatura irá ascendiendo hasta alcanzar los 8 grados, mientras el cielo se mantendrá despejado. Sin embargo, el panorama cambiará considerablemente por la tarde; se espera un aumento en la probabilidad de lluvia y el cielo se tornará parcialmente nublado, con temperaturas que podrían llegar hasta los 17 grados.

Con una humedad que varia entre el 45% y el 100%, la jornada se presenta variable. Las ráfagas de viento, que alcanzarán hasta 7 km/h, acompañarán la transición hacia la tarde-noche, cuando las condiciones se tornarán más inestables y se espera lluvia. El sol nos acompañará desde las 07:00 hasta las 21:21, ofreciendo más de 14 horas de luz, lo que nos permitirá disfrutar aún de un respiro antes de que la lluvia haga su aparición.