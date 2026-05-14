Mario Picazo anuncia cambios en el tiempo para las próximas horas: «Llegarán al Mediterráneo»

Anuncia Mario Picazo cambios en el tiempo para las próximas horas, llegarán al Mediterráneo y se extenderán por toda España. El tiempo a las puertas del fin de semana puede ser especialmente cambiante, sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante un giro radical que puede ser el que nos dará alguna que otra sorpresa en unos días en los que realmente tocará saber qué es lo que puede pasar en breve. Es momento de saber qué puede pasar en unos días en los que realmente el tiempo cobra un protagonismo importante.

Estaremos pendientes de unos cambios que pueden traernos lo peor de un tiempo de primavera que puede ser el que nos acompañará en unos días en los que realmente podría acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que la situación se verá especialmente afectada por unos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en unos días de transformación. Mario Picazo nos explica lo que puede pasar en breve.

Llegarán al Mediterráneo los primeros cambios

Es mejor que nos empecemos a preparar ante unos cambios que vamos a empezar a ver en esta zona del país. Lo que parecía imposible irá cobrando forma y nos dará más de una sorpresa inesperada. En especial en estos días en los que tocará reconocer lo que nos estará esperando.

Estaremos muy pendientes de un tiempo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en estos días en los que realmente puede ser esencial que tengamos en consideración. Una novedad plena que puede trasladarnos a otro momento en el tiempo.

En especial si tenemos en mente, una situación que puede acabar siendo la que nos dará algunos cambios que pueden ser claves. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, será el que nos marcará de cerca en estas próximas jornadas.

Un experto en el tiempo como Mario Picazo sabe muy bien qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente pueden convertirse en la antesala de un fin de semana cargado de actividad. Tendremos que empezar a prepararnos para un giro importante de guion que puede afectarnos de lleno.

Anuncia Mario Picazo un cambio el las próximas horas

La previsión del tiempo de Mario Picazo no trae buenas noticias, sino más bien todo lo contrario. Estaremos muy pendientes de un tiempo que va cambiando por momentos y nos traslada a lo peor de una primavera que llega con unas temperaturas que no son las que esperaríamos.

Tal y como nos explica este experto desde el canal de El Tiempo: «El jueves se espera ya la llegada de un frente al Cantábrico y los Pirineos que abrirá la puerta del aire frío y de nuevas precipitaciones que desde el norte se extenderán también a otras zonas del centro y este del país. Entre el jueves y el viernes, aparte de las del norte, se esperan precipitaciones localmente intensas en zonas del nordeste de la península y Baleares, aunque también podrían llegar a otras zonas del este e incluso hasta el sudeste».

Siguiendo con la misma previsión: «Las acumulaciones más importantes a lo largo de la semana se van a registrar en el Cantábrico, aunque no se quedarán cortos de lluvia y algo de nieve en otras zonas del noroeste. También se esperan precipitaciones notables en zonas del este como Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana. En Canarias, al margen de estos cambios, los vientos del norte y nordeste podrían acumular precipitaciones en zonas del norte de las islas de mayor relieve».

Las lluvias no llegarán solas también nos espera un marcado descenso de las temperaturas: «Estos días las temperaturas han estado por debajo de los valores promedio y aunque se espera que suban en un buen número de comunidades los primeros días de la semana en muchas zonas, la tendencia a lo largo de la semana es que vuelvan a bajar. Pese a ese aumento no se espera que las temperaturas vayan a ser excesivamente altas, y de hecho en muchas zonas hacia el final de la semana volverán a estar por debajo de los valores habituales para estas fechas. El lunes algunas capitales del nordeste como Lleida o Girona van a llegar o superar los 25ºC. También se acercarán a esa marca otras capitales del este como Valencia, Almería o Murcia. En Canarias también se esperan algunas temperaturas rondando los 25ºC. Para el jueves no se esperan ya máximas superiores a los 25ºC y sí mínimas de un solo dígito en capitales de la meseta norte como Ávila, que bajará hasta los 5ºC».