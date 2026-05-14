Hoy, 14 de mayo de 2026, la provincia de Zaragoza se enfrenta a un cielo mayormente nublado. Las temperaturas mínimas permanecen estables, mientras que las máximas descienden en Cinco Villas. En el valle del Ebro soplará un viento moderado del noroeste, mientras que en otras áreas, el viento será flojo a moderado. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: brisa ligera y sol asomando

El cielo se despereza lento en Zaragoza, con una bruma discreta que poco a poco dará paso a un día mayormente despejado. A medida que avanza la mañana, las temperaturas alcanzarán los 12 grados, dejando entrever que el sol, que asomará a las 06:45, se hará más presente. Sin embargo, aunque la probabilidad de lluvia es baja, hay margen para algún chubasco en la tarde-noche. El viento soplará desde el norte a 25 km/h, con posibles ráfagas que alcanzarán los 45 km/h, así que es recomendable asegurar bien las cosas que queden al aire libre.

Ya por la tarde, la termómetro ascenderá hasta los 21 grados, pero la sensación térmica podría ser algo más cálida. Con la humedad relativa en niveles altos, el ambiente se sentirá algo pesado a medida que el día se desenvuelve. La luz del sol se despedirá con un hermoso crepúsculo a las 21:14, marcando el fin de un día donde la calidez quedará en el aire, aunque con una ligera brisa que recordará a los zaragozanos que aún estamos en plena transición hacia el verano.

Calatayud: nubes grises y lluvias inminentes

Las nubes grises que cubren el cielo y el suave susurro del viento anticipan una jornada de contrastes en Calatayud. Al amanecer, una atmósfera cargada de inestabilidad se siente en el aire, mientras la temperatura mínima ronda los 7 °C, dejando atrás la frescura de la madrugada.

A medida que avanza el día, el cielo tomará un cariz más amenazante, con una probabilidad de lluvia del 85% por la mañana y del 90% por la tarde-noche. Las rachas de viento alcanzarán hasta 40 km/h, complementando una sensación térmica que podría caer a 6 °C. Se recomienda a todos los habitantes preparar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad superará el 100% en algunos momentos, creando un ambiente notablemente húmedo e incómodo.

Tarazona: mayoría de nubes y posibles lluvias

Las condiciones meteorológicas presentan un tiempo mayormente nublado a lo largo del día, con algunas posibilidades de lluvia que podrían hacer acto de presencia tanto por la mañana como en la tarde. Las temperaturas se mantendrán en un rango templado, entre 9 y 17 grados, acompañado de un ligero viento que contribuirá a una sensación fresca, especialmente en las horas matutinas.

Es una jornada perfecta para disfrutar de un agradable paseo o a realizar actividades al aire libre. A pesar de las nubes, la atmósfera es tranquila, lo que permite aprovechar el día con calma y disfrute.