Brote de hantavirus en directo: última hora del español contagiado, la francesa en estado crítico y nuevos casos confirmados
Sigue la última hora del brote de hantavirus del crucero MV Hondius y los contagiados
La crisis del hantavirus vinculada al MV Hondius entra en su segunda semana con el foco puesto en el seguimiento de los repatriados en sus países de origen. El operativo de desembarco en Tenerife concluyó el lunes 11 de mayo y el crucero navega desde entonces rumbo a Rotterdam, donde está previsto que llegue entre el sábado 17 y el domingo 18 de mayo. A bordo permanece la tripulación reducida y el cadáver de la pasajera alemana fallecida durante la travesía.
La OMS mantiene en once el número de casos positivos confirmados vinculados al brote, con tres fallecidos, y advierte de que podrían registrarse nuevos contagios en las próximas semanas debido al largo período de incubación del virus, que puede extenderse hasta 42 días desde el último contacto de riesgo, fijado el 10 de mayo.
El español contagiado de hantavirus en el Gómez Ulla permanece estable y los 13 restantes siguen asintomáticos
En España, el pasajero confirmado como positivo en hantavirus en el Hospital Gómez Ulla de Madrid presenta síntomas leves y permanece estable. Los otros 13 españoles siguen en cuarentena y asintomáticos. Los casos sospechosos en Barcelona y Alicante han dado negativo en todas las pruebas realizadas.
La paciente francesa con hantavirus en estado crítico y conectada a un pulmón artificial: Europa coordina su respuesta al brote
En Francia, la situación es más grave: la pasajera francesa que dio positivo tras su vuelo de repatriación desde Tenerife permanece en estado crítico, conectada a un pulmón artificial. Las autoridades galas han hospitalizado preventivamente a 22 contactos. Ayer miércoles, Francia, Reino Unido y España trasladaron un mensaje conjunto de precaución durante una reunión con ministros europeos de Sanidad para coordinar la respuesta al brote. El ECDC ha confirmado que el virus no ha mutado y corresponde a la variante Andes ya conocida.
Doce sanitarios holandeses en cuarentena por fallos de bioseguridad al tratar a un paciente del MV Hondius
En Países Bajos, doce trabajadores del hospital Radboudumc de Nimega continúan en cuarentena preventiva de seis semanas tras los fallos de bioseguridad detectados al tratar a un paciente procedente del crucero.
La francesa con hantavirus en estado crítico y Europa coordina su respuesta conjunta
La situación más preocupante en este momento está en Francia. La pasajera francesa que dio positivo durante su propio vuelo de repatriación desde Tenerife permanece en estado crítico, conectada a un pulmón artificial. Las autoridades galas han hospitalizado preventivamente a 22 contactos y ayer Francia, Reino Unido y España trasladaron un mensaje conjunto de precaución en una reunión de ministros europeos de Sanidad para coordinar la respuesta al brote. El ECDC ha confirmado que el virus no ha mutado y sigue siendo la variante Andes ya conocida, lo que descarta por el momento un escenario de mayor peligrosidad.
Hantavirus en directo: once casos confirmados y el español del Gómez Ulla estable
Buenos días y bienvenidos a un nuevo día de seguimiento en directo de la crisis del hantavirus. Estamos a jueves 14 de mayo y el brote vinculado al MV Hondius entra en su segunda semana con el foco puesto en el seguimiento de los repatriados. La OMS mantiene en once los casos positivos confirmados, con tres fallecidos, y advierte de que el largo período de incubación del virus hace posible que aparezcan nuevos contagios en las próximas semanas. En España, el pasajero ingresado en el Gómez Ulla permanece estable con síntomas leves y los otros 13 españoles siguen asintomáticos en cuarentena. Seguimos aquí contigo, minuto a minuto.
Países Bajos aislará a los tripulantes del MV Hondius que no sean recogidos por sus países
Países Bajos se hará cargo de la cuarentena de los tripulantes del MV Hondius que no sean recogidos por sus países de origen, según ha informado en la reunión de coordinación de los ministros europeos involucrados en la crisis provocada por el brote de hantavirus en este buque, cuya llegada se espera a Róterdam entre el domingo y el lunes.