Brote de hantavirus en directo: última hora del español contagiado, la francesa en estado crítico y nuevos casos confirmados

La crisis del hantavirus vinculada al MV Hondius entra en su segunda semana con el foco puesto en el seguimiento de los repatriados en sus países de origen. El operativo de desembarco en Tenerife concluyó el lunes 11 de mayo y el crucero navega desde entonces rumbo a Rotterdam, donde está previsto que llegue entre el sábado 17 y el domingo 18 de mayo. A bordo permanece la tripulación reducida y el cadáver de la pasajera alemana fallecida durante la travesía.

La OMS mantiene en once el número de casos positivos confirmados vinculados al brote, con tres fallecidos, y advierte de que podrían registrarse nuevos contagios en las próximas semanas debido al largo período de incubación del virus, que puede extenderse hasta 42 días desde el último contacto de riesgo, fijado el 10 de mayo.

El español contagiado de hantavirus en el Gómez Ulla permanece estable y los 13 restantes siguen asintomáticos

En España, el pasajero confirmado como positivo en hantavirus en el Hospital Gómez Ulla de Madrid presenta síntomas leves y permanece estable. Los otros 13 españoles siguen en cuarentena y asintomáticos. Los casos sospechosos en Barcelona y Alicante han dado negativo en todas las pruebas realizadas.

La paciente francesa con hantavirus en estado crítico y conectada a un pulmón artificial: Europa coordina su respuesta al brote

En Francia, la situación es más grave: la pasajera francesa que dio positivo tras su vuelo de repatriación desde Tenerife permanece en estado crítico, conectada a un pulmón artificial. Las autoridades galas han hospitalizado preventivamente a 22 contactos. Ayer miércoles, Francia, Reino Unido y España trasladaron un mensaje conjunto de precaución durante una reunión con ministros europeos de Sanidad para coordinar la respuesta al brote. El ECDC ha confirmado que el virus no ha mutado y corresponde a la variante Andes ya conocida.

Doce sanitarios holandeses en cuarentena por fallos de bioseguridad al tratar a un paciente del MV Hondius

En Países Bajos, doce trabajadores del hospital Radboudumc de Nimega continúan en cuarentena preventiva de seis semanas tras los fallos de bioseguridad detectados al tratar a un paciente procedente del crucero.