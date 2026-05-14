Koldo colocó en Correos a la pareja del padre de Carolina Perles y lo intentó con la ex empleada del hogar de Ábalos

Koldo García utilizó al íntimo amigo de Pedro Sánchez Juan Manuel Serrano para colocar en Correos a la familia política de José Luis Ábalos. Serrano formó parte del gabinete del presidente y presidió la empresa pública postal entre los años 2018 y 2023, cuando Ábalos era ministro.

Las mujeres vinculadas a José Luis Ábalos no fueron las únicas a las que Koldo se encargó de buscarles trabajo en empresas públicas o subcontratas dependientes del Ministerio de Transportes.

Fuentes consultadas aseguran que el ex suegro de Ábalos le pidió ayuda a Koldo para buscar trabajo a su pareja. Se trata de Carmen N. y Koldo la metió a trabajar en el departamento de paquetería de Correos, según las mencionadas voces.

Koldo se valió del entonces presidente de la compañía, Juan Manuel Serrano, a quien conoció por José Luis Ábalos, para lograrlo. Koldo estrechó lazos con él durante su etapa ministerial y pudo utilizar Correos para conseguir puestos donde entraron personas de su entorno.

Serrano fue propuesto como testigo para el juicio del caso Koldo pero finalmente se rechazó su comparecencia. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando contratos durante su etapa como presidente de Correos.

Más enchufes en Correos

La mujer del ex suegro de Ábalos no fue la única a la que la trama le buscó trabajo en Correos. A Rosa Elda M. Y., la que fuera empleada del hogar en la casa del ministro José Luis Ábalos, también se le intentó meter en la empresa que dirigía el amigo del presidente.

Koldo también incluyó en el departamento de seguridad a uno de sus mejores amigos: Francisco Ortega. Este miembro del Cuerpo Nacional de Policía logró una de las codiciadas plazas entre los agentes veteranos que acaban contratados en empresas públicas con abultados sueldos gracias a designaciones políticas.

Francisco Ortega sigue siendo leal a Koldo por cómo le ayudó y le acompaña en esta etapa de su vida. Es de los pocos amigos a los que ayudó Koldo que no han querido cortar la comunicación con él a raíz de su detención.

Colocaciones en empresas públicas

Correos se suma a la lista de empresas públicas en las que Koldo buscó trabajo para sus allegados. Muchas veces lo hizo cumpliendo órdenes de superiores.

José Luis Ábalos también le dio un cargo a Koldo cuando ya era su asesor. Le nombró consejero de Renfe y Koldo puso en la empresa a miembros de su familia.

Algunas de las personas colocadas por Koldo no tenían un currículum de formación específico sobre el puesto al que optaban. Este es el caso de Aarón, el hijo de la secretaria de José Luis Ábalos en Valencia, al que le buscaron un puesto en una compañía ferroviaria dependiente de Transportes.

Koldo trataba así de ayudar a las personas de su entorno y les favorecía en los procesos de selección de personal en estas empresas públicas. Pedía a la cúpula directiva de estas compañías estatales que les impulsasen y algunos accedieron, ya que era la mano derecha del entonces ministro.

Koldo en el ministerio

Koldo se extralimitó en sus funciones de asesor del ministro y empezó a interesarse por la actividad operativa del ministerio y las empresas que trabajaban en él.

«Era el todopoderoso, todos le conocíamos, venía mucha gente a verle», explican fuentes que trabajaron durante esa época en el Complejo de Nuevos Ministerios.

Koldo entabló amistad con empresarios contratistas, con personal de seguridad del ministerio y trató de resolver los problemas que se planteaban. Hasta el ministerio también llegaron personas del entorno de Ábalos para visitarle. Koldo se encargaba de los gastos y de la agenda personal y profesional de Ábalos.