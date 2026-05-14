La previsión de la AEMET no trae buenas noticias: seguirá lloviendo aún más

Seguirá lloviendo aún más, la previsión del tiempo de la AEMET no trae buenas noticias, sino todo lo contrario. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará tener en mente. Estaremos pendientes de un cambio de ciclo que, sin duda alguna, será lo que nos acompañará en breve. Con la mirada puesta a algunas situaciones del todo inesperadas que pueden ser esenciales que tengamos en consideración en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Este tiempo que nos ha estado azotando en pleno mes de mayo, parece que no nos trae buenas noticias, sino todo lo contrario. Nos enfrenta a una serie de cambios que pueden ser claves en estos días en los que realmente tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve. Es hora de saber qué tenemos por delante en unas jornadas en las que cada detalle cuenta de una manera sorprendente. Una novedad esencial que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve en estos días que nos estarán esperando. Seguirá lloviendo aún más en estas jornadas que tenemos por delante según nos dice esta previsión de la AEMET.

Seguirá lloviendo aún más estos días

Estos días que tenemos por delante, tocará prepararse para un cambio de tendencia que puede ser esencial. Estaremos muy pendientes de unos cambios que pueden ser claves y sin duda alguna, tocará empezar a tener en mente en unos días en los que cada detalle cuenta.

Es momento de apostar por un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración y que, nos hará conocer lo que puede pasar en breve. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden ser los que nos darán más de una sorpresa inesperada.

Los expertos de la AEMET tienen que empezar a prepararse para un giro importante de guion que podría acabar siendo el que nos golpeará con fuerza y puede ser el que nos aporte un cambio destacado en estos días en los que realmente tocará saber qué es lo que nos estará esperando.

Es hora de saber qué tiempo parece que llega y qué puede pasar cuando estamos a las puertas de un fin de semana que llega antes en otras zonas del país y que, sin duda alguna, nos hace estar preparados para unos cambios que pueden ser claves en estas jornadas que tenemos por delante.

No trae buenas noticias la previsión de la AEMET

La previsión de la AEMET no trae buenas noticias, sino todo lo contrario, será mejor que nos preparemos, porque lejos de lo que esperaríamos. Nos enfrentamos a un importante cambio de tendencia que puede ser la que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. La lluvia parece que nos acompañará más tiempo de lo esperado.

Tal y como nos explican estos expertos de la AEMET: «Un frente dejará una situación de inestabilidad en el tercio norte peninsular, con cielos cubiertos y precipitaciones en el norte de Galicia, área cantábrica, Pirineos y especialmente en el nordeste de Cataluña donde es probable que sean localmente fuertes, pudiendo también ser persistentes e ir ocasionalmente con tormenta. No se descarta que pudieran afectar de forma débil a regiones aledañas al sur. Nevará en montañas del norte a partir de 1400/1600 metros. Tiempo estable en el resto de la Península y Baleares con cielos poco nubosos en general, si bien por la mañana con abundante nubosidad baja en el resto de la mitad norte y zonas del extremo oeste, y por la tarde con el desarrollo de nubes de evolución que podrían dejar algún chubasco aislado en montañas del centro y puntos del cuadrante nordeste. Asimismo también podría producirse algún chubasco aislado en el norte de Baleares. En Canarias, predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones ocasionales en las islas montañosas y poco nuboso o con intervalos en el resto. Probables brumas y bancos de niebla matinales en entornos de montaña, Galicia, Estrecho y regiones de ambas mesetas. Las temperaturas máximas descenderán en el tercio norte peninsular, de forma localmente notable en la Cantábrica; ascensos en la mitad sur y pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en el cuadrante noroeste y sin grandes cambios en el resto. Heladas débiles en zonas altas de los Pirineos».

Las alertas estarán activadas: «Probables precipitaciones localmente fuertes en el nordeste de Cataluña. Probables rachas muy fuertes de viento de componente oeste en el Cantábrico, bajo Ebro y sierras del prelitoral sur de Cataluña. Predominará el viento del oeste y noroeste en la Península y Baleares, acompañado de la componente sur en las islas y litorales de la fachada oriental. Se prevé moderado en Baleares, zonas de costa y en el tercio nordeste peninsular, con intervalos fuertes en litorales del Cantábrico, Galicia y Alborán, y probables rachas muy fuertes en el bajo Ebro, sierras del prelitoral sur de Cataluña y propio Cantábrico. Flojo en el resto aunque arreciando por la tarde. Viento el norte con intervalos fuertes en Canarias».