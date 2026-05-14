Mercadona revela el origen de los 800.000 kilos de higos que vende en sus supermercados esta temporada

Los higos de Mercadona son uno de los manjares más famosos de la cadena de supermercados que dirige con notable éxito Juan Roig. La empresa valenciana ha desvelado a través de sus canales oficiales cuál es el origen de uno de los alimentos más demandados por los millones de consumidores que eligen cada día este gigante de los supermercados. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el origen de los higos del Mercadona.

Mercadona es la cadena de supermercados más importante de España y no lo es por casualidad. Las empresas de Juan Roig han logrado crear una combinación perfecta entre la calidad del producto y el precio, haciendo que millones de personas sean fieles a la marca Hacendado y otras que puedes encontrar en cualquier establecimiento de la firma valenciana. De ahí explican los extraordinarios números presentados en el ejercicio correspondiente a 2025.

Mercadona anunció recientemente unos números de récord con una facturación de 41.858 millones (un 8% más que en 2024) y un beneficio neto de 1.729 millones de euros. Además, durante los 12 meses de 2025, creó 5.000 nuevos puestos de trabajo hasta llegar a los 115.500 empleados entre España y Portugal, con los que se compartió más de 1.000 millones de euros en concepto de mejora de jornada. En toda la península ibérica, Mercadona cuenta con 1.672 tiendas que le consolidan como la primera cadena de supermercados en todo el territorio.

El origen de los higos de Mercadona

Mercadona ha logrado fidelizar a millones de españoles y portugueses por poner a disposición de sus clientes productos como los higos, que son uno de los alimentos más demandados de la cadena valenciana por su extraordinaria relación entre la calidad y el precio. Ahora, con la llegada del verano, la cadena valenciana ha adquirido cientos de miles de kilos de este alimento procedente de Alicante, Lérida y Tierras del Ebro.

«Prepárate para disfrutar del rico sabor de los higos y aprovechar todas las propiedades de esta fruta de temporada. En Mercadona te ofrecemos los mejores higos cultivados en España, en su mayoría en Lleida y Alicante», se puede leer en los canales oficiales de Mercadona donde anuncian la llegada de esta fruta que los consumidores podrán disfrutar durante este verano de 2026.

Mercadona también informa a sus clientes sobre la pregunta del millón: ¿qué diferencia hay entre higos y brevas? «La higuera es el único árbol que da dos frutos, bien distanciados a lo largo del año. La cosecha de los higos tiene lugar entre agosto y septiembre. Sin embargo, los que no han madurado para entonces permanecen en la higuera y se convierten en brevas, que se recolectan en junio del año siguiente», cuentan en su página web. Así que los higos tienen una mayor intensidad de color, son más aromáticos y tienen un sabor más dulce que las brevas, que son más grandes y alargadas con mayor contenido de agua.

En su balance correspondiente al año 2025, la cadena valenciana anunció la adquisición de 800.000 kilos de higo negro cultivado en Alicante, Lérida y las Tierras del Ebro. Esto es buena prueba del compromiso que tiene Mercadona por poner el producto nacional a disposición de sus clientes.