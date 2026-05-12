Previsión del tiempo de Mario Picazo: «El cambio más brusco llegará a final de semana»

Este fin de semana estará marcado por un cambio que puede ser del todo inesperado, estaremos pendientes de una previsión del tiempo de Mario Picazo que puede cambiarlo todo. Es hora de apostar claramente por un giro radical que hasta la fecha no sabíamos y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Con algunos detalles que serán los que marcará estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en un mes de mayo con importantes novedades.

Mario Picazo no duda en darnos una previsión del tiempo que podría acabar siendo un problema para muchos. En especial, si tenemos en cuenta que nos enfrentamos a una serie de cambios que serán los que nos marcarán muy de cerca. Este tiempo que puede acabar siendo una realidad en breve al inicio de esta semana, no será nada con lo que nos estará esperando, el final de la semana puede ser incluso peor, con algunas novedades que pueden alejarnos de lo que sería habitual en estos días. Este experto no duda en lanzar una importante alerta que deberemos tener en cuenta en estos días.

Mario Picazo lanza una previsión del tiempo que pone los pelos de punta

Pone los pelos de punta una previsión del tiempo de Mario Picazo que se adelanta a todos y puede dejarnos algunos datos importantes. Tocará empezar a visualizar algunas situaciones del todo inesperadas que, sin duda alguna, pueden convertirse en la antesala de algo más.

Tendremos que empezar a ver llegar determinados elementos que pueden acabar generando alguna que otra sorpresa a estas alturas del año. Lo que puede pasar en breve es un cambio de tendencia que puede convertirse en un problema para muchos en estas próximas jornadas.

Es hora de conocer lo que podría pasar si tenemos en consideración algunos pequeños gestos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. Los mapas del tiempo y las señales que tenemos por delante son claras y directas, tocará enfrentarnos a algo que realmente nos pondrá los pelos de punta.

Llega un marcado descenso de las temperaturas que nos hará pensar que volvemos atrás en el tiempo, pero antes, tendremos que enfrentarnos a unas lluvias abundantes que pueden cambiar por completo todo lo que estaríamos pensando en estos días de primavera del todo inestables.

El cambio más brusco llegará a finales de semana

A finales de semana estará el cambio más brusco que hubiéramos imaginado, con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. Es hora de empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días.

Mario Picazo lanza una poderosa advertencia ante una situación poco común en estos días. Lo que podría pasar es un marcado giro de guion de una primavera soleada a un descenso de las temperaturas y vuelva a las lluvias de los meses anteriores.

Desde el canal de El Tiempo nos explica que: «Las lluvias volverán a ganar protagonismo esta semana con la presencia de una borrasca fría al oeste de la península que irá perdiendo intensidad, pero que seguirá generando inestabilidad gracias a la presencia de aire frío en niveles más altos de la atmósfera. La borrasca fría en cuestión irá perdiendo intensidad a lo largo de la semana y se verá sustituida por una situación de norte que favorecerá la entrada de masas de aire más frías, con el consiguiente descenso de las temperaturas y aumento de la inestabilidad en esas comunidades del norte».

La semana empezará con una marcada inestabilidad: «Los primeros días de la semana van a estar marcados por la influencia de una borrasca atlántica, aunque a lo largo de la semana se irá deshinchando, haciendo que las precipitaciones vayan a menos por el oeste peninsular. Entre el lunes y el martes las zonas más afectadas por las precipitaciones van a ser las comunidades del noroeste y norte peninsular, donde en algunos casos pueden ser tormentosas y acompañadas de granizo».

Lo peor podría llegar a finales de semana: «El miércoles será un día de transición antes de que la situación atmosférica cambie y esté dominada por la entrada de masas de aire más frías procedentes del Atlántico. El jueves se espera ya la llegada de un frente al Cantábrico y los Pirineos que abrirá la puerta del aire frío y de nuevas precipitaciones que desde el norte se extenderán también a otras zonas del centro y este del país. Entre el jueves y el viernes, aparte de las del norte, se esperan precipitaciones localmente intensas en zonas del nordeste de la península y Baleares, aunque también podrían llegar a otras zonas del este e incluso hasta el sudeste».

Las temperaturas van a ser una auténtica montaña rusa: «Estos días las temperaturas han estado por debajo de los valores promedio y aunque se espera que suban en un buen número de comunidades los primeros días de la semana en muchas zonas, la tendencia a lo largo de la semana es que vuelvan a bajar. Pese a ese aumento no se espera que las temperaturas vayan a ser excesivamente altas, y de hecho en muchas zonas hacia el final de la semana volverán a estar por debajo de los valores habituales para estas fechas».