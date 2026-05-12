Cielos nubosos y un día marcado por la inestabilidad en toda la provincia, con probabilidad de nieblas matinales y vespertinas en áreas elevadas. Las lluvias y chubascos serán más frecuentes e intensos, especialmente en Álava, aunque el litoral verá menos precipitaciones. Las temperaturas máximas descenderán y los vientos soplarán flojos del norte. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias persistentes y ambiente fresco

Esta jornada en Bilbao se presentará con un cielo que se despereza lento, engalanado de nubes que presagian un día cargado de precipitaciones. La probabilidad de lluvias será alta durante toda la mañana y también se asomará en la tarde, haciendo que el ambiente se sienta pesado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados, aunque la sensación térmica podría descender hasta los 10, lo que aportará un ligero frescor al inicio del día.

A medida que avance la jornada, el viento del noreste soplará suavemente, con una velocidad media de 10 km/h y será un aliado en esa mezcla de temperaturas que, aunque agradables, pueden parecer más frescas ante la alta humedad que alcanzará su punto máximo, dejando el aire ligeramente cargado. La luz del sol nos acompañará desde las 6:51 hasta las 21:25, brindando un respiro entre los chaparrones, aunque será sabio llevar un paraguas siempre a mano.

Cielo nublado y lluvias intensas en Baracaldo

Baracaldo despierta bajo un cielo plomizo que promete un día desafiante. Las primeras luces del día iluminan calles que ya se preparan para la inminente llegada de precipitaciones. Con una temperatura que apenas roza los 13 grados y un viento del noreste soplando a 10 km/h, se anticipa un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avanza la jornada, la situación se complicará. La intensidad de la lluvia aumentará, alcanzando un 100% de probabilidad por la mañana y 85% en la tarde-noche, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 18 grados. Con rachas que pueden superar los 30 km/h, el viento traerá consigo un aumento notable en la sensación térmica. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien para afrontar los cambios inesperados.

Guecho: ambiente fresco y muy nublado

La jornada arranca muy nublada en Guecho, con el sol apenas asomándose a las 6:51. La probabilidad de lluvia es notable, alcanzando el 100% hasta el mediodía, por lo que es recomendable llevar paraguas. La temperatura mínima se establece en 11°C, pero la sensación térmica puede bajar a ese mismo nivel, otorgando un ambiente fresco. La humedad alcanzará un 95%, creando una atmósfera húmeda durante la mañana.

A medida que avanzamos hacia la tarde, los cielos continuarán cubiertos y se espera que la probabilidad de lluvia baje levemente al 85%. La temperatura máxima será de 17°C, lo que sugiere que la sensación térmica será más cálida. Sin embargo, el viento del noreste soplará suavemente a 10 km/h, con ráfagas máximas de hasta 6 km/h. Con el ocaso previsto a las 21:26, disfrutaremos de unas 14 horas de luz.

Santurce: cielo algo nuboso y viento suave

Durante la jornada, el tiempo se presentará mayormente estable, con un cielo que permanecerá algo nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados y existe una ligera posibilidad de lluvias, especialmente en la tarde-noche, junto con un viento suave del noreste que podría generar algunas ráfagas.

Es un buen día para aprovechar y salir a dar un paseo, disfrutando de la temperatura templada y del ambiente tranquilo que invita a realizar actividades al aire libre. La jornada promete ser ideal para disfrutar de un café en una terraza o un agradable paseo por el vecindario.

Cielos nublados y lluvias persistentes en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con cielos nublados y una alta probabilidad de lluvia que acompañará a los habitantes durante la mañana, con temperaturas frescas que rondan entre 10 y 13 grados. A medida que avance el día, la lluvia será casi constante, especialmente por la tarde-noche, donde la temperatura máxima alcanzará los 19 grados, aunque la sensación térmica será de un máximo similar.

Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que las rachas de viento de hasta 6 km/h aportarán una sensación de mayor frescura. A pesar de las condiciones, será un día perfecto para disfrutar de un buen libro en casa o una taza de café.