Cielos nubosos cubren hoy toda la provincia, con posibilidades de nieblas matinales en zonas elevadas y ligeras lluvias en el litoral, que podrían ser persistentes. Las temperaturas descenderán de manera generalizada, mientras el viento soplará del oeste y noroeste, moderado en costas y con rachas fuertes en cabos. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y lluvias con ambiente fresco

Como un cuadro sombrío, el cielo de Bilbao se presentará cubierto de nubes, que empiezan a arrojar sus lágrimas desde la madrugada. A medida que avanza el día, esta tendencia se mantiene y la lluvia se hará presente durante toda la jornada, creando un ambiente fresco pero cargado, con temperaturas que oscilan entre los 10 y los 16 grados. A primera hora, el viento soplará suavemente a 20 km/h, si bien, a lo largo del día, no se descartan algunas ráfagas más intensas.

Ya por la tarde, el paisaje será similar: un cielo grisáceo nos acompañará mientras las precipitaciones no cesan. La sensación térmica se asemejará a la de un día más frío, por lo que es recomendable abrigarse antes de salir. La luz del sol se mantendrá en el horizonte desde las 6:49 de la mañana hasta las 21:27, pero es posible que no se deje ver entre las nubes. En resumen, un día incómodo para los que busquen la calidez del sol, pero propicio para disfrutar de una buena lectura bajo la lluvia.

Ambiente inestable con lluvias intensas en Baracaldo

La mañana baracaldesa se despierta con un ambiente enrarecido, el cielo juega entre grises y claros que prometen sorpresas a lo largo del día. Desde primeras horas, una brisa fuerte comienza a hacerse notar, augurando la llegada de un tiempo inestable que se acompañará de lluvias intensas, especialmente entre la madrugada y el mediodía.

A medida que avanza la jornada, el contraste se sentirá con más fuerza: por la mañana, se mantendrá un ambiente fresco con temperaturas que apenas alcanzarán los 12 grados, mientras que por la tarde se descenderá a mínimas de 11, dando pie a una sensación térmica aún más baja. Con rachas de viento que superan los 45 km/h y una humedad que podría llegar hasta el 95%, es mejor no olvidar el paraguas y prepararse para un día de resguardo.

Guecho: cielo gris y lluvia persistente

El día amanece en Guecho con un panorama de cielo cubierto, mientras la brisa trae consigo la inminente posibilidad de lluvia, con un 100% de probabilidad antes del mediodía. Las temperaturas oscilan entre los 11°C y 16°C y aunque se espera que la sensación térmica refleje esos valores, el ambiente se sentirá pesado debido a la alta humedad, que alcanzará el 90%. Con ráfagas de viento que pueden superar los 50 km/h, se aconseja buscar refugio y estar preparado para un día fresco y húmedo.

A medida que avanza la jornada, el tiempo no muestra mejoría, ya que la lluvia persistirá por la tarde y noche, manteniendo el cielo en un estado gris. Las temperaturas se mantendrán constantes y la sensación térmica podría ser igual o ligeramente inferior. Con el sol saliendo a las 6:49 y ocultándose tarde, a las 21:28, Guecho contará con 14 horas de luz, pero la mayoría de ellas transcurrirá con el cielo cubierto y la lluvia como protagonistas.

Santurce: condiciones nubladas y lluvia probable

El tiempo se presenta con condiciones nubladas y temperaturas frescas, oscilando entre los 11 y 15 grados. A lo largo del día, la probabilidad de lluvia es alta, especialmente durante la mañana y la tarde y el viento soplará de manera constante, aunque en general de forma leve.

Un día como hoy resulta ideal para actividades en interiores, como disfrutar de una buena lectura o un café caliente. Aquellos que se atrevan a salir encontrarán un ambiente tranquilo para disfrutar de un paseo bajo las nubes.

Cielo cubierto y lluvias persistentes en Basauri

La jornada en Basauri comienza con un cielo cubierto y una sensación de frío, con temperaturas que rondan los 10 grados. La mañana promete ser lluviosa, con la probabilidad de chubascos que se mantendrá durante varias horas, lo que limitará la actividad al aire libre.

A medida que avance el día, la lluvia persistirá y las temperaturas no sobrepasarán los 16 grados. Con el viento soplando suavemente, es recomendable vestir ropa impermeable y no olvidar el paraguas, ya que las condiciones no mejorarán hasta bien entrada la tarde-noche.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET