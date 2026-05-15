La temporada de megaincendios cada vez más cerca: el niño amenaza con una catástrofe sin precedentes

El niño amenaza con una catástrofe sin precedentes, la temporada de megaincendios cada vez más cerca. Este fenómeno que llega puntual y que puede convertirse en uno de los más destacados en estos días. Tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando en unos momentos en los que realmente tenemos que afrontar un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Esta temporada nos enfrentamos a un destacado cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno.

Es momento de conocer lo que nos espera con un tiempo que puede convertirse en un problema para todos. Hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración determinados elementos que, sin duda alguna, serán los que nos marcarán muy de cerca. Será el momento de estar a merced de un cambio que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Los expertos lanzan una poderosa advertencia que deberemos empezar a apuntar en el calendario.

Cada vez más cerca megaincendios

Tal y como hemos visto en estos tiempos pasados, lo que puede pasar con un marcado aumento de las temperaturas, pone los pelos de punta. Nos preparamos para unos cambios que, sin duda alguna, pueden ser claves y acabar de darnos algunas novedades esenciales.

Es hora de conocer en primera persona lo que puede pasar con un fenómeno que pese a ser cíclico, puede llegar en cada temporada, lo que nos esperaría es algo muy diferente. En especial, si lo comparamos con algunas novedades esenciales que pueden ser claves.

Estos días en los que quizás tendremos que ver llegar una situación del todo inesperada, vuelve a convertirse en un motivo de alerta. El planeta parece que nos dará alguna que otra sorpresa si tenemos en consideración lo que nos estará esperando en breve.

Son tiempo de cambios y de apostar claramente por un giro radical que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. De un giro importante de guion que hasta el momento deberemos tener en consideración en unos días en los que cada detalle cuenta. Puede que el planeta se enfrente este año a un Superniño con una temporada de incendios que pone los pelos de punta.

El niño amenaza con una catástrofe sin precedentes

Este año no vamos a tener un niño, sino que nos espera un superniño que puede traer tras de sí una serie de novedades importantes que nos trasladarán a lo peor de unas fechas en las que tocará prepararse para un marcado cambio de tendencia en estos días que estamos a punto de vivir.

Tal y como nos explican los expertos de El tiempo: «El paso de La Niña a El Niño no ocurre de forma abrupta. Es un proceso gradual, pero medible. En estos momentos, los indicadores oceánicos y atmosféricos muestran un sistema en equilibrio, aunque con señales que ya anticipan el cambio. Los datos más recientes sitúan el índice Niño-3.4 en torno a valores cercanos a la media, lo que confirma esa fase neutra. Sin embargo, bajo la superficie del océano Pacífico ecuatorial se está produciendo algo decisivo: el calor acumulado está aumentando de forma sostenida. Este calentamiento en capas profundas lleva meses intensificándose. A su vez, las anomalías en los vientos —especialmente los del oeste— están favoreciendo que ese calor ascienda y se extienda. Es, precisamente, uno de los mecanismos que preceden al desarrollo de un episodio de El Niño. Las previsiones del Centro de Predicciones Climáticas de la NOAA son claras: existe una probabilidad elevada de que El Niño emerja entre mayo y julio de 2026 y se mantenga, al menos, hasta finales de año».

Siguiendo con la misma explicación: «Los modelos climáticos coinciden en que el fenómeno comenzará a hacerse evidente durante el verano del hemisferio norte. Inicialmente, lo haría con una intensidad débil. Pero el verdadero interrogante está en lo que ocurrirá después. De cara al otoño, las probabilidades apuntan a una intensificación progresiva. En algunos escenarios, el evento podría alcanzar una categoría moderada o fuerte, con anomalías térmicas superiores a 1,5 ºC en el Pacífico ecuatorial. Y no es el único aviso. El conjunto de modelos también contempla una posibilidad menos probable, pero significativa: que el episodio evolucione hacia un Superniño, con impactos mucho más amplios».

Las temperaturas pueden ser de récord: «No todos los episodios de El Niño tienen la misma intensidad. Algunos años, el calentamiento del océano es especialmente fuerte y se mantiene durante más tiempo de lo habitual. Cuando ocurre algo así, los climatólogos utilizan el término Superniño. Este tipo de eventos se caracteriza por anomalías superiores a 2 ºC en el Pacífico ecuatorial. En los escenarios más extremos, incluso pueden alcanzarse valores cercanos a los 2,5 ºC, como apuntan algunas simulaciones recientes. Aunque son poco frecuentes, sus efectos son especialmente intensos. En las últimas décadas, episodios como los de 1982-1983, 1997-1998 o 2015-2016 alteraron profundamente los patrones meteorológicos del planeta».