El Ibex 35 abre con una fuerte caída del 0,94% y pierde los 17.700 puntos

El Ibex 35 ha abierto la sesión de este viernes, 15 de mayo de 2026, con una importante caída del 0,94%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 17.641 puntos, por debajo de la barrera de los 17.700 enteros. El índice cerró la jornada de ayer con una subida cercana al 1%. Por otro lado, en la ciudad de Madrid se celebra el día de San Isidro, por lo que no es laborable en la capital.

Las acciones de Telefónica cerraron la sesión bursátil del jueves con una subida de casi un 6%, lo que llevó a la compañía a liderar las alzas del Ibex 35 tras reducir sus pérdidas un 68%, hasta 411 millones de euros, y confirmar sus previsiones para 2026 y dividendo.

Ayer a última hora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su homólogo chino, Xi Jinping, se ha comprometido a no suministrar equipamiento militar a Irán en el marco de su visita oficial al gigante asiático.

Fuera del ámbito económico, las autoridades sanitarias de Estados Unidos han elevado a 41 las personas bajo seguimiento por posible contagio de hantavirus, (la mayoría, de alto riesgo) y han afirmado haberles recomendado permanecer en sus domicilios y evitar contactos con otras personas durante seis semanas, si bien no se les han impuesto restricciones al movimiento.

«El mercado necesita avances en las negociaciones para seguir subiendo, una vez que prácticamente ha finalizado la temporada de resultados», han avanzado los analistas de Bankinter.

Ya en el mercado español, se ha conocido que el Tribunal estadounidense del distrito de Columbia ha despejado el camino para nuevas actuaciones de ejecución e incautación de activos contra el Reino de España por parte de los acreedores de los laudos por el recorte a las renovables y han ampliado la autorización de embargos, por valor de 41 millones de euros adicionales.

Empresas del Ibex 35

Solamente cuatro valores cotizaban en verde tras el toque de campana: Repsol (+1,21%), Telefónica (+0,99%), Enagás (+0,42%) y Naturgy (+0,36%). Por el contrario, las mayores caídas en el selectivo eran las de ArcelorMittal (-2,40%), IAG (-2,12%), Banco Santander (-1,87%), Acerinox (-1,70%), Acciona (-1,69%) y BBVA (-1,61%).

Mercados internacionales

Respecto al resto de los principales mercados europeos, todos han amanecido con caídas salvo Fráncfort, que subía un 1,32%. Londres se dejaba un 0,75%; París, un 0,84%; y Milán, un 1%.

Respecto al petróleo, el barril de Brent avanzaba un 1,64% en el arranque de la sesión europea, hasta cotizar en 107,44 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se elevaba un 2,02%, hasta los 103,19 dólares.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,515%, frente al 3,457% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se elevaba hasta los 42,4 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,21% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1644 dólares.