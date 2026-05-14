El Ibex 35 ha iniciado la sesión bursátil de este jueves con una subida del 0,69%, lo que le ha llevado a situarse en los 17.777,6 puntos, en una apertura influida de nuevo por los resultados empresariales y los precios del petróleo Brent, que están cayendo a 105 dólares el barril.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 105,4 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras decrecer un 0,2%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 100,6 dólares después de retroceder un 0,5%.

En el arranque de la sesión y entre los valores con mayores ascensos, destacaba Telefónica, con una subida del 5,2%, por delante de Merlin (+2,1%) e IAG (+1,3%).

En el lado contrario, Repsol retrocedía un 0,3% y Arcelormittal, un 0,2%.

Recortes en el IPC

En el plano ‘macro’, el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó dos décimas su tasa interanual en abril, hasta el 3,2%, gracias al menor coste de la electricidad y pese a la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo.

En el plano empresarial, antes de la apertura de las Bolsas, Telefónica ha informado de que ha reducido un 68,4% sus pérdidas netas atribuidas en el primer trimestre de este año, hasta 411 millones de euros, frente a los ‘números rojos’ de 1.304 millones que se anotó en el mismo periodo de 2025, tras desinvertir en Latinoamérica, y ha confirmado sus previsiones para 2026.

De su lado, Telefónica España registró unos ingresos de 3.233 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un incremento del 2% respecto al mismo tramo de 2025, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado alcanzó los 1.150 millones, un 1,3% más.

Por su parte, Ezentis ha indicado que obtuvo unos ingresos de 10 millones de euros en el primer trimestre del año, cifra un 121% superior a la del mismo periodo de 2025, lo que supone más del doble que los 4,5 millones del año pasado.

Zara supera a Nike

Asimismo, Zara, el buque insignia del Grupo Inditex, se ha convertido en la marca de moda más valiosa del mundo en 2026 tras superar a la firma de marca deportiva Nike, según la última edición del ranking Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands.

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaba la sesión de hoy con signo positivo, puesto que Fráncfort crecía un 1,2%, Londres un 0,1%, Milán un 0,6% y París un 0,5%.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro se alzaba frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1719 ‘billetes verdes’, mientras que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,499%.