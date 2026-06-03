Mapfre y CEPYME renuevan su acuerdo de colaboración para acompañar a las pymes en su desarrollo

Mapfre y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) han renovado su acuerdo de colaboración para acompañar a las pymes y facilitarles asesoramiento que les ayude en la identificación y gerencia de los riesgos que pueden afectar a sus negocios.

La renovación del acuerdo fue firmada por Elena Sanz, CEO de Mapfre Iberia, y Ángela de Miguel, presidenta de CEPYME. Elena Sanz destacó “la solidez de la relación entre ambas entidades, la importancia que tiene para Mapfre apoyar a las pymes como motor de la economía española, y el objetivo compartido con Cepyme de fortalecer el ecosistema empresarial y fomentar su competitividad.”

Por su parte, Ángela de Miguel, señalo que “este acuerdo se enmarca en la estrategia de CEPYME de apoyar y acompañar a las pymes en su gestión, proporcionándoles el apoyo necesario para avanzar en su proceso de crecimiento y desarrollo”. La presidenta de CEPYME ha valorado la colaboración que la Confederación viene desarrollando desde hace años con Mapfre y ha señalado que “la renovación de este acuerdo refuerza nuestra alianza y el trabajo conjunto para impulsar al 99% de nuestro tejido empresarial, que está constituido por pymes”

La alianza entre Mapfre y CEPYME es sólida. La confederación y la aseguradora colaboran en diferentes ámbitos, como CEPYME500, el programa que reúne a las 500 empresas que destacan por su capacidad de crecimiento; o Crecepyme, el programa a través del cual CEPYME y las empresas colaboradoras como Mapfre ofrecen asesoramiento y mentorización a las pymes en materias de gestión de cambio y fidelización de talento.

Asimismo, CEPYME y Mapfre organizan conjuntamente jornadas territoriales en diferentes puntos de España, para acercarse a las empresas de todo el país. En ellas se abordan temas de interés para los empresarios y se les asesora sobre las soluciones de aseguramiento más adecuadas para sus negocios y plantillas.

Este convenio se enmarca en la estrategia de Mapfre de acompañar a sus clientes empresa en todos sus proyectos y protegerlas de los riesgos asociados a su actividad y en la de CEPYME de ayudar a las pequeñas y medianas empresas a seguir creciendo, facilitándoles las herramientas necesarias para mejorar su gestión en todos los ámbitos.