Billetes baratos de Renfe para viajar este verano 2026: precios, fechas y destinos

Viajar en verano suele ser siempre sinónimo de precios altos, sobre todo cuando tardas demasiado en comprar tus billetes o los quieres para meses como el de agosto, que es cuando casi todo el mundo se va de vacaciones. Por eso, cada vez que Renfe lanza alguna promoción en la compra de billetes, son pocos los que la quieren dejar escapar, tal y como ocurre ahora cuando todavía estamos a punto de comprar por precios de muy pocos euros.

Este año la compañía ha vuelto a repetir jugada con su campaña de «Superprecios», con billetes desde 7 euros en Avlo y desde 15 euros en AVE. No es algo nuevo para Renfe, pero sigue funcionando entre los viajero, ya que cuando se ven esos precios en pleno verano, cuesta no plantearse un viaje. Eso sí, como suele pasar, no es una oferta que vaya a durar mucho ni que esté disponible en cualquier momento. Tiene fechas muy concretas y, sobre todo, depende bastante de la rapidez con la que se compren los billetes de modo que mejor estar atentos y no dejarlos escapar.

Billetes baratos de Renfe para viajar este verano 2026

La venta de estos billetes baratos de Renfe arrancó el 27 de mayo y se mantiene activa hasta el 4 de junio. Son pocos días, así que quien esté pensando en viajar tiene que moverse rápido. No es raro que las mejores tarifas desaparezcan en cuestión de horas, sobre todo en rutas muy demandadas. Por eso, esperar demasiado suele traducirse en pagar bastante más.

Los billetes se pueden comprar como siempre, tanto online como en los canales habituales de la compañía, sin ningún requisito especial más allá de encontrar disponibilidad.

Fechas para viajar

Una de las partes más interesantes de la promoción es que no se limita a unos pocos días sueltos ya que para la campaña de este año, los viajes se pueden hacer entre el 22 de junio y el 13 de septiembre de 2026. Es decir, cubre prácticamente todo el verano, incluido el mes de agosto, que suele ser el más complicado para encontrar precios bajos. Ahora bien, eso no significa que todos los días cuesten lo mismo. Los precios más ajustados suelen aparecer en horarios menos populares o en fechas donde hay menos demanda.

Desde 7 euros en Avlo y 15 euros en AVE

La promoción cuenta con billetes muy baratos si se comparan con lo habitual en estas fechas. Avlo, que es la opción low cost de Renfe, parte desde 7 euros en algunos trayectos. En el caso del AVE, los precios arrancan desde los 15 euros. Pero hay que tener en cuenta que ese desde es clave ya que no todos los billetes cuestan eso. Depende del día, la hora y lo rápido que se compre. Aun así, siguen siendo precios bastante competitivos si se comparan con lo que suele costar viajar en verano.

Por ejemplo acabamos de hacer una consulta, y un viaje de Madrid-Valencia para la segunda quincena de julio nos puede salir por 25 euros, mientras que viajar de Barcelona a Málaga en pleno mes de agosto te costará unos 50 euros.

Los destinos más buscados en esta oferta

Como era de esperar, la promoción se centra en las rutas más utilizadas. Sobre todo, los grandes corredores de alta velocidad. Como acabamos de ver, Madrid con Barcelona, Valencia, Sevilla o Málaga siguen siendo los trayectos estrella. Son los que más se llenan y donde más se nota este tipo de campañas.

También entran en la oferta destinos del norte, como A Coruña, Vigo, Gijón, León o San Sebastián, que en verano suelen ganar protagonismo por el clima. Y además están las rutas internacionales, con conexiones a Francia como Barcelona-Lyon o Madrid-Marsella, que poco a poco se han ido consolidando.

Todos los trenes que están incluidos en la promoción

Otra cosa que conviene tener en cuenta es que no todo se limita al AVE. La promoción incluye también Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y los trenes internacionales. Eso abre bastante el abanico de opciones, sobre todo si el destino no está en una línea directa de alta velocidad. En algunos casos, combinar servicios puede incluso salir más barato que optar solo por AVE.

Más flexibilidad por unos pocos euros

Un detalle que puede pasar desapercibido es la posibilidad de mejorar el billete ya que por unos 3 euros más, se puede pasar de la tarifa básica a una opción más flexible que permite cambios o anulaciones parciales. Algo que, si el plan no está cerrado del todo, puede compensar. En los trayectos internacionales también se puede añadir el espacio Confort por unos 6 euros adicionales, pensado sobre todo para viajes más largos.

Qué tener en cuenta antes de comprar

No es casualidad que este tipo de promociones salgan justo antes del verano. ya que sirve para llenar trenes con antelación y asegurar reservas antes de que llegue el momento de mayor demanda. Para el viajero, eso se traduce en mejores precios si compra pronto ya que si se deja para más adelante, lo normal es que las tarifas suban bastante, sobre todo en fechas clave.

Pero además de la rapidez, también resulta clave la flexibilidad, ya que si se puede jugar con horarios o días, las opciones de encontrar buen precio aumentan bastante. Al final, la diferencia entre pagar 7 euros o varias veces más muchas veces está en esos pequeños detalles.