El Ibex 35 arrancó la sesión de este miércoles con una subida del 0,7%, lo que le ha llevado a acariciar los 17.700 puntos en una apertura marcada por la bajada de los precios del petróleo a 106 dólares el barril.

En concreto, el selectivo madrileño avanzaba en la apertura un 0,67%, hasta los 17.691,50 puntos.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 106,6 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras decrecer un 1,1%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 101 dólares después de retroceder un 1,2%.

En el arranque de la sesión, ArcelorMittal se presentaba como el valor más destacado al alza, ya que registraba una subida del 4,1% instantes después de la apertura, por delante de ACS (+2,6%) y de Solaria (+2,25%).

En el extremo opuesto, los títulos de Amadeus se dejaban un 1,72%, los de Indra un 1,68% y los de Rovi, un 0,4%.

Greening completa su ampliación

En el ámbito empresarial, y antes de la apertura de las Bolsas, Greening ha comunicado que ha culminado con éxito una ampliación de capital por valor de 30 millones de euros, lo que le permitirá reforzar el balance y dotarse de mayor capacidad financiera para acelerar la ejecución de su plan estratégico 2026-2030.

Asimismo, Técnicas Reunidas ha indicado que ArcelorMittal le ha encargado, junto a Idom, descarbonizar el clúster siderúrgico de ArcelorMittal situado en Dunkerque (Francia).

Por otra parte, HBX Group, la tecnológica especializada en servicios de viajes, ha señalado que obtuvo un beneficio neto de 28 millones de euros en su primer semestre fiscal (octubre-marzo), frente a las pérdidas de 227 millones del mismo periodo del ejercicio anterior.

TSK se estrena en bolsa

Para terminar, la compañía asturiana TSK dará el toque de campana este miércoles a las 12.00 horas y se estrenará así en Bolsa con un precio de 5,05 euros por acción, lo que supone el valor máximo del rango que barajaba y alcanzar una valoración de hasta 605 millones de euros.

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaban la sesión de hoy con signo positivo, puesto que el Ftse100 de Londres crecía un 0,7%, el Cac40 de París un 0,4%, Milán un 0,9% y el Dax de Fráncfort un 0,8%.

El euro se debilita frente al dólar

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro bajaba frente al dólar hasta intercambiarse por 1,17 ‘billetes verdes’, mientras que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,52%.